4 nàng giáp giàu tình cảm, sẵn sàng vì người yêu mà thay đổi bản thân

Tâm linh - Tử vi 19/07/2017 12:00

Không phải ai, đặc biệt là cánh chị em phụ nữ, cũng có thể thay đổi bản thân mình để làm đẹp lòng một người khác. Tuy nhiên, một khi đã yêu ai đó thật lòng, có những người phụ nữ sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân để vun đắp cho tình cảm này trọn vẹn và bền vững hơn. Dưới đây là 4 nàng giáp được nhìn nhận là có sẵn thiên tính đó.

Phụ nữ vì tình yêu mà thay đổi bản thân không phải vì nhu nhược hay yếu đuối mà đơn giản là vì họ muốn cả hai có thể hòa hợp hay để được đối phương chú ý và thích mình nhiều hơn. 

Dưới đây là 4 nàng giáp luôn hết lòng vì tình yêu, sẵn sàng thay đổi bản thân vì người thương, người đàn ông nào yêu được những cô gái này sẽ vô cùng hạnh phúc.

Nàng tuổi Mẹo

Người phụ nữ tuổi Mẹo được được xem là giàu tình cảm nhất trong số 12 con giáp. Trong chuyện tình cảm, những cô nàng tuổi này thường rất quan tâm đến cảm xúc của người ấy, thậm chí quên cả cảm giác của bản thân.

Họ là người hết lòng hết dạ vì người mình yêu, bởi vậy việc thay đổi bản thân để hòa hợp và gắn bó hơn với đối phương không thành vấn đề với những nàng tuổi Mẹo.

4 nàng giáp giàu tình cảm, sẵn sàng vì người yêu mà thay đổi bản thân - Ảnh 1
Người con gái tuổi Mẹo sẵn sàng thay đổi bản thân để hòa hợp với người yêu - Ảnh: Internet

Song, mặc dù sẵn sàng thay đổi bản thân vì người yêu nhưng các nàng sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của bản thân. Các cô nàng này sẽ thay đổi bản thân để vun đắp cho tình yêu. Nhưng nếu cuộc tình này không thể duy trì, họ sẽ buông tay để tìm một khoảng trời mới.

Nàng tuổi Ngọ

Các cô nàng tuổi Ngọ thường tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ hay không quan tâm nhưng thực ra họ rất chú ý đến người mình yêu. Họ thường thầm lặng thay đổi bản thân nếu phát hiện ra mình làm gì đó khiến người kia buồn lòng để tình cảm cả hai được suôn sẻ và bền vững.

Bình thường, người phụ nữ tuổi Ngọ có lối sống nguyên tắc và những thói quen riêng nhưng một khi đã thích một người nào đó, họ vẫn sẵn sàng thay đổi dần bản thân để trở nên phù hợp với người ấy.

Những cô nàng này thường tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng thật ra bên trong rất yếu đuối, vì thế nếu chẳng may cuộc tình đó bị tan vỡ, họ sẽ rất đau khổ và mất khá nhiều thời gian lành những vết thương lòng.

Nàng tuổi Dậu

Đặc điểm của người con gái tuổi Dậu là nói ít làm nhiều. Một khi yêu một người, những cô nàng này sẽ âm thầm quan sát và thay đổi tính cách để hòa hợp với người yêu hơn. Không chỉ cố gắng thay đổi để phù hợp với người yêu mà họ còn nhìn lại cả cuộc sống trước đây của mình có những thiếu sót gì để bây giờ cần thay đổi để chăm sóc tốt hơn cho người chàng trai họ yêu.

4 nàng giáp giàu tình cảm, sẵn sàng vì người yêu mà thay đổi bản thân - Ảnh 2
Hết lòng hết dạ vì người mình yêu, chàng trai nào có được người con gái tuổi Dậu thì tuyệt đối đừng để tuột mất nhé! - Ảnh: Internet

Nàng tuổi Hợi

Các chàng trai quen được người yêu là những nàng tuổi Hợi sẽ hết sức hạnh phúc vì họ có khả năng sẽ từ bỏ bản thân hoặc chỉ cần đối phương không thích sẽ thay đổi ngay lập tức. Trong tình yêu, tuổi Hợi rất coi trọng cảm xúc của đối phương, chấp nhận hy sinh mà không cần đền đáp chỉ cần họ hạnh phúc là đủ.

Mọi người thường có suy nghĩ rằng không nên thay đổi bản thân vì một ai đó, bởi đó là một tình yêu mù quáng và không có kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu cả hai đều giữ "cái tôi" của mình trong tình yêu thì chẳng ai nhường nhịn ai, cuộc tình đó sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt và tan rã. 

Thay đổi vừa đủ trong tình yêu sẽ có những mặt tích cực giúp chàng và nàng hiểu nhau hơn, cùng có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Từ khóa:   tử vi 4 con giáp giàu tình cảm 4 nàng giáp sẵn sàng thay đổi vì người yêu

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 21 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 21 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay