Trong tử vi học đã chia 12 con giáp thành 3 nhóm dựa trên những điểm chung, đặc biệt về vận mệnh và tài lộc. Với từng nhóm, họ sẽ phải đối diện và đối phó với những khó khăn khác nhau theo cách riêng của mình.

Những người tuổi Thìn, Ngọ, Dần, Hợi trong tử vi học được phân ở cấp 1. Bởi đây là nhóm con giáp trời sinh ra đã có vận mệnh may mắn, tài lộc đi theo cả đời. Từ lúc vừa chào đời, những người thuộc nhóm con giáp này đã được bao bọc trong tình yêu thương, cuộc sống mỗi ngày trôi qua khá bình yên và ít gặp khó khăn hay sóng gió.

Sau khi trưởng thành, công việc, tiền tài và danh vọng phát triển liên tục, nên nhóm con giáp này ít khi gặp vấn đề trong chuyện tiền nong, cuộc sống luôn đầy đủ và sung túc. Còn đối chuyện tình cảm hay cuộc sống hôn nhân những người thuộc nhóm này luôn được hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, con cháu hiếu thảo gia đình đình sum vầy ấm êm.

Nhóm 2: Dậu, Sửu, Thân, Mão

Những con giáp này được xếp vào nhóm 2 vì khi vừa sinh ra không có số hưởng hay may mắn nhưng nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng mà đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Người thuộc nhóm này biết trân trọng những thành quả mà mình tự tay làm được vì thế may mắn và tài lộc cứ "ùn ùn" kéo đến. Đặc biệt sau giai đoạn trung niên, nhóm con giáp này sẽ có nhiều quý nhân phù trợ giúp tài lộc dồi dào, cuộc sống sung túc đầy đủ không thiếu điều gì.

Nhóm 3: Tý, Tỵ, Mùi, Tuất

Nhóm cuối cùng có vận mệnh vất vả, ít gặp may mắn hơn hai nhóm trên bởi vậy họ phải thật sự cố gắng mới đạt thành công như mong muốn. Người thuộc nhóm này thường sinh ra trong gia đình không mấy giàu có, thậm chí khó khăn nghèo khó. Tuy nhiên, ưu điểm của nhóm này là có ý chí mạnh mẽ và nghị lực kiên cường nên cho dù gặp chuyện "kinh thiên động địa" đến đâu họ vẫn có thể vượt qua.

Cuộc sống lúc trẻ họ thường gặp nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí mù mịt khi nghĩ về tương lai nhưng với sự tự tin và phấn đấu không ngừng của bản thân mà mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Khi về già, cuộc sống nhìn chung ổn định, bình yên và ít gặp sóng gió hơn là lúc trẻ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.