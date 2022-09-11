Rũ sạch tai ương vào tuần mới (12/9-18/9), 3 con giáp 'như thỏi nam châm hút tài lộc', trúng số độc đắc 2 tỷ dễ như mơ, sự nghiệp đầu tư sinh lãi to không ngờ

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 06:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'như thỏi nam châm hút tài lộc', trúng số độc đắc 2 tỷ dễ như mơ, sự nghiệp đầu tư sinh lãi to không ngờ vào tuần tới,

Tuổi Dần

Tử vi tuần tới dự đoán công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra như đúng kế hoạch đề ra khiến tinh thần của bản mệnh tươi sáng, làm việc cũng nhanh chóng và tinh gọn hơn. Bản lĩnh và vốn kinh nghiệm dày dặn của con giáp này chính là yếu tố quan trọng giúp bản mệnh vượt qua được những khó khăn hiện tại.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng khá tươi sáng. Tuổi Dần và nửa kia luôn có sự sẻ chia, đồng cảm và thấu hiểu dù còn nhiều bất đồng. Người độc thân có thể tìm được ý trung nhân nhờ sự chủ động, chân thành sớm thôi.

Rũ sạch tai ương vào tuần mới (12/9-18/9), 3 con giáp 'như thỏi nam châm hút tài lộc', trúng số độc đắc 2 tỷ dễ như mơ, sự nghiệp đầu tư sinh lãi to không ngờ - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra như đúng kế hoạch đề ra khiến tinh thần của bản mệnh tươi sáng, làm việc cũng nhanh chóng và tinh gọn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi kế hoạch đầu tư hay quyết định sáng suốt luôn đem đến cho người tuổi Mùi những cơ hội chuyển mình rõ rệt trong tuần mới. Cơ hội phát tài sắp đến, vì thế con giáp này hãy nhanh tay nắm bắt để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. Tin rằng, với tài trí thông minh và tính linh hoạt cao, bạn sẽ thu về cho mình một khoản lợi nhuận rất cao đó.

Chuyện tình cảm vô cùng khởi sắc. Con giáp này khá may mắn khi tìm được một nửa chu đáo, ân cần và vô cùng yêu thương bạn. Tình cảm vợ chồng ngày càng nồng nàn, sâu đậm nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai.

Rũ sạch tai ương vào tuần mới (12/9-18/9), 3 con giáp 'như thỏi nam châm hút tài lộc', trúng số độc đắc 2 tỷ dễ như mơ, sự nghiệp đầu tư sinh lãi to không ngờ - Ảnh 2
Mọi kế hoạch đầu tư hay quyết định sáng suốt luôn đem đến cho người tuổi Mùi những cơ hội chuyển mình rõ rệt trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới, người tuổi Ngọ vô cùng chăm chỉ, siêng năng và biết quan sát nên hứa hẹn sẽ có bước thăng tiến xa trên con đường công danh bổng lộc. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán sẽ có thể mở rộng quy mô hiện tại. Người làm công ăn lương nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhờ đó mà “như cá gặp nước”, một đường leo cao.

Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực. Mối quan hệ vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít, bền chặt nhờ khả năng vun vén khéo léo của cả hai. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ cũng đừng quên chủ động thể hiện tình cảm với nửa kia để duy trì tổ ấm này.

Rũ sạch tai ương vào tuần mới (12/9-18/9), 3 con giáp 'như thỏi nam châm hút tài lộc', trúng số độc đắc 2 tỷ dễ như mơ, sự nghiệp đầu tư sinh lãi to không ngờ - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ vô cùng chăm chỉ, siêng năng và biết quan sát nên hứa hẹn sẽ có bước thăng tiến xa trên con đường công danh bổng lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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