Quý nhân chỉ đường dẫn lối, Thần tài "dúi tiền vào tay" 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, 35 ngày tới "cá chép hóa rồng" - không tậu nhà cũng thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 09:50

3 con giáp này trong 35 ngày tới khi liên tục được Thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là người có tính cách hiền lành, biết thường người nên cũng có nhiều quý nhân yêu thương, chiếu cố những lúc khó khăn. Bước vào thời điểm 35 ngày tới, bất kể làm việc tuổi Mão cũng không cần sợ hãi vì mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru vì những trải nghiệm mà họ đã học được hoặc có bạn bè xung quanh giúp đỡ. Đặc biệt, trong năm 2022 này, họ sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc.

Trong khoảng thời gian 35 ngày tới đây, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều tin vui. Người tuổi Mão vốn không phải lúc nào cũng hy vọng chờ đợi, họ luôn cố gắng nỗ lực chăm chỉ ngày qua ngày, vì vậy khi tin vui ập đến thì luôn thoải mái đón nhận vì biết rằng mình luôn vui vẻ và tích cực từng ngày. Tháng 3 âm lịch, công việc tuổi Mão sẽ suôn sẻ bất ngờ, điều này kéo theo tài vận có chuyển biến tích cực, thời gian tới tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội làm giàu. Những người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội được thăng chức tăng lương, ngoài ra những người làm ăn kinh doanh thì hãy cứ yên tâm vì "hũ vàng" đang chờ đợi ở phía trước.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con trâu thường là người hiền lành, chịu khó, bền bỉ và kiên trì. Trong cuộc sống, con giáp này sống tình nghĩa, chân thành, biết trước biết sau nên được nhiều người yêu quý. 

Quý nhân chỉ đường dẫn lối, Thần tài 'dúi tiền vào tay' 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, 35 ngày tới 'cá chép hóa rồng' - không tậu nhà cũng thăng quan tiến chức - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Vào thời điểm 35 ngày tới đây, sự nghiệp của người tuổi Sửu không có nhiều bước tiến, bạn gặp nhiều đối thủ cạnh tranh, công việc có nhiều trở ngại.

Bước sang tháng 3 Âm lịch, người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội khẳng định bản thân. Nhờ nỗ lực hết mình, bạn tự mình vượt qua khó khăn, đạt được thành tích đáng kể trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu nếu kinh doanh buôn bán thì việc làm ăn ngày càng phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng. 

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vẫn nổi tiếng là chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ còn là con giáp lương thiện, thích giúp đỡ mọi người mà chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn. Cũng nhờ vậy mà họ được nhiều người yêu mến.

Là người biết quản lý tài chính lại có tài lộc rất vượng nên sau 35 tuổi họ thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ.

Trong tháng 3 âm lịch này, người tuổi Hợi có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Sự chăm chỉ giúp Hợi giải quyết được khó khăn. Người làm kinh doanh có thể chốt được những đơn hàng lớn, gặp được đối tác làm ăn uy tín.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp vận đỏ tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 9 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'