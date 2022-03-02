Từ 15/3 trở đi, 3 con giáp vượng vận Quý Nhân - "chính thức hết khổ", tài chính vô cùng rực rỡ, "tiền đẻ ra tiền", từ giờ tới cuối năm tha hồ "bung xõa"

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 08:22

Nhờ có vận đỏ nên 3 con giáp này có cơ hội gặp quý nhân, được cấp trên nâng đỡ, công việc tiến triển thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Bước sang năm 2022 chính là giai đoạn khổ tận cam lai của những người tuổi Tỵ. Đặc biệt từ sau ngày 15/3, tuổi Tỵ sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, khó khăn hiện tại được giải quyết triệt để. Đây cũng là lúc họ còn tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Vì giàu sang phú quý, chỉ cần người tuổi Tỵ dũng cảm chấp nhận rủi ro, khám phá thì nhất định tìm thấy con đường sáng trong bóng tối.

Con đường tài lộc của tuổi Tỵ trong nửa đầu năm 2022 tuy có đối mặt với một vài trắc trở nhỏ, nhưng đây lại là cơ hội để tuổi Tỵ đổi đời trong một đêm, chuyện mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay. Thời gian tới, nếu tình hình kinh tế cho phép, tuổi Tỵ cũng có thể đầu tư vào bất động sản, tuy nhiên trước khi làm gì đó cũng nên tìm hiểu kỹ để tránh rủi ro không đáng có.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, khôn khéo. Họ là người chỉn chu trong cách đối nhân xử thế. Tính tình họ rất ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, họ được nhiều người yêu mến bởi nét tính cách này. Không những thế, con giáp tuổi này thường nói được, làm được. Họ kiên trì, kiên định với mục tiêu từ trước.

Bắt đầu từ ngày 15/3, người tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh. Không những thế, con giáp này còn vượng vận quý nhân nên thường được người tốt giúp đỡ. Khi cơ hội đến, con giáp này nên cố gắng hết sức để nắm bắt cơ hội này. Khi tài lộc đến nhà, người tuổi này ăn nên làm ra, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Từ 15/3 trở đi, 3 con giáp vượng vận Quý Nhân - 'chính thức hết khổ', tài chính vô cùng rực rỡ, 'tiền đẻ ra tiền', từ giờ tới cuối năm tha hồ 'bung xõa' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong khi đó, họ cũng có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Hãy chú ý tìm hiểu kỹ trước khi giải ngân kẻo tiền mất tật mang. Tuy sự nghiệp có nhiều điểm sáng nhưng sức khỏe của con giáp này trong thời gian gặp đây lại có vấn đề.

Họ cần chú ý hơn đến các triệu chứng viêm họng, đau họng, nên đeo khẩu trang thường xuyên để phòng trừ các bệnh truyền nhiễm.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hãy tin rằng chỉ cần bạn cố gắng hết sức thì chắc chắn, ông trời sẽ không phụ công bạn. Đầu tuần là thời điểm bạn cần bỏ ngoài tai những lời đặt điều để tập trung hết sức vào nhiệm vụ của mình.

 

Tình hình tài chính sau ngày 15/3 cũng có nhiều khởi sắc khi cả Chính Tài và Thiên Tài phù trợ.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng đến cuối tháng 3/2022, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

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Tử vi 6 tháng đầu năm 2022 dự báo, 3 con giáp này sẽ có nguồn tài phú to lớn, quý nhân xuất hiện mang lại may mắn, tài lộc, cơ hội phát triển.

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