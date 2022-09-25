Quan Âm nâng đỡ, Quý nhân chiếu cố, 3 con giáp chịu thương chịu khó này sang tháng 9 âm trả hết nợ nần, vận tài khởi sắc, vươn lên làm giàu

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 23:56

Dù khó khăn trong cuộc sống nhưng 3 con giáp sau vẫn cần cù, chăm chỉ, nhờ đó ân đức ơn trên đều chiếu cố. Sang tháng 9 âm, 3 con giáp sau sẽ vươn mình lên thay đổi vận mệnh.

Tuổi Tý

Quan Âm nâng đỡ, Quý nhân chiếu cố, 3 con giáp chịu thương chịu khó này sang tháng 9 âm trả hết nợ nần, vận tài khởi sắc, vươn lên làm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sang tháng 9 âm, Tý lâm Thiên Quan cẩn thận ăn nói khi đi làm, gặp khách hàng hoặc cấp trên. Bạn đừng có nóng giận kẻo mất khôn, bị tiểu nhân dòm ngó thực sự không dễ chịu chút nào đâu. Hôm nay mà đi làm chắc chắn bạn sẽ khá căng thẳng và gắng gượng để tránh những đe dọa tổn hại lợi ích.

Đường tình cảm may mắn nhờ cục diện Thủy sinh Mộc nên con giáp này hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Bạn chẳng để mất lòng ai bao giờ, sống biết điều nên đi đâu cũng được người ta quý mến, gặp khó khăn dễ dàng có bạn bè đứng sau hậu thuẫn.

Tuổi Ngọ

Quan Âm nâng đỡ, Quý nhân chiếu cố, 3 con giáp chịu thương chịu khó này sang tháng 9 âm trả hết nợ nần, vận tài khởi sắc, vươn lên làm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận trình khá tốt, vận khí gia đình cũng được cải thiện hơn nhiều.

Nếu đang rất thích một ai đó, bạn có thể thử bày tỏ tình cảm của mình. Bị từ chối cũng không sao cả, ít nhất bạn đã tự mình đấu tranh cho điều đó.

Công việc sẽ khởi sắc, có cơ duyên trúng mối làm ăn lớn, đổi đời, làm giàu không còn quá khó khăn.

Tài vận hanh thông, lúc rảnh rỗi bạn có thể tìm thêm cơ hội kiếm tiền. Mặc dù không kiếm được nhiều, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều.

Tuổi Sửu

Quan Âm nâng đỡ, Quý nhân chiếu cố, 3 con giáp chịu thương chịu khó này sang tháng 9 âm trả hết nợ nần, vận tài khởi sắc, vươn lên làm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sang tháng 9 âm được Tam Hợp che chở, người tuổi Sửu đang có cơ may phát tài không nhỏ. Vận trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Dù vẫn có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa đà vào nơi không lối thoát. Những kinh nghiệm và cả sự tính toán cẩn thận của bạn chính là nền tảng để bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội được yêu thương và hạnh phúc đấy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Khởi đầu tuần mới giàu nứt vách, giữa tuần nảy lộc, cuối tuần thăng hoa, 3 con giáp vận tài rực rỡ, tình tiền viên mãn nhất tuần sau (26/9 - 2/10)

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