Quan Âm độ trì giúp 3 con giáp 'trời quang mây tạnh' vào 2 ngày 2, 3/4: Kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, tiền tài tăng đột biến, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 04:30

Mở cửa đón Quan Âm, 3 con giáp có tài lộc khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, công việc, sự nghiệp của họ đều khởi sắc trong thời điểm này.

 

Tuổi Hợi

Hợi là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Con giáp này cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, Hợi thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc.

Quan Âm độ trì giúp 3 con giáp 'trời quang mây tạnh' vào 2 ngày 2, 3/4: Kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, tiền tài tăng đột biến, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Hợi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Tuổi Thân

Được Quan Âm che chở, người tuổi Thân có sự nhanh nhạy hơn, năng lượng làm việc luôn tràn đầy, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Tình hình tài chính của tuổi Thân cũng đang rất dư dả trong ngày hôm nay. Cũng bởi thời gian qua bạn luôn tuân thủ đúng kế hoạch quản lý tài chính, chi tiêu rất tiết kiệm và từ bỏ nhiều khoản mua sắm không cần thiết.

Quan Âm độ trì giúp 3 con giáp 'trời quang mây tạnh' vào 2 ngày 2, 3/4: Kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, tiền tài tăng đột biến, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn thu nhập cao hơn, bạn có thể tìm thêm những công việc làm thêm, kinh doanh nhỏ phù hợp. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc mà còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà tậu xe. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi rắn thông minh, khôn ngoan và tinh tế. Họ rất nhanh trí và thường nghĩ ra nhiều cách khách nhau để giải quyết vấn đề. Con giáp này cũng rất khéo tay và có nhiều tài lẻ. Có thể nói rằng, người tuổi Tỵ đa phần thường xuất thân trong những gia đình không mấy giàu sang, có điều kiện. Tuy nhiên, họ có ý chí mạnh mẽ và không ngừng vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Quan Âm độ trì giúp 3 con giáp 'trời quang mây tạnh' vào 2 ngày 2, 3/4: Kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, tiền tài tăng đột biến, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, người tuổi rắn sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã bán hết. Lợi nhuận họ thu về tăng cao hơn so với thời gian trước. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt nhiều thành quả, cuộc sống giàu sang, phú quý không phải là mơ với họ nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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