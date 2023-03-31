Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng trùng cho 3 con giáp vào 15 ngày đầu tháng 4: Thoát ngay vận xui, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, từ nay nhiều của nhiều lộc ăn mãi chả hết

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 10:57

Đây là thời kỳ đỉnh cao của 3 con giáp sau, đại công cáo thành, may mắn nối tiếp, giàu sang phú quý. Tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, thành công nối tiếp thành công, đã giàu lại còn giàu mãi

 

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mùi luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình.

Trong khung giờ này, người tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần. Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc.

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng trùng cho 3 con giáp vào 15 ngày đầu tháng 4: Thoát ngay vận xui, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, từ nay nhiều của nhiều lộc ăn mãi chả hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

Tuổi Dần

Bản mệnh vốn được biết đến là người có tham vọng, có ý chí kiên cường và quyết tâm kiên định, lại có sức sống dồi dào, chính vì thế mà bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu của mình nếu nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Trong khung giờ này được Chính Tài đại cát tinh trợ mệnh nên vận trình của tuổi Dần lên như diều gặp gió.

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng trùng cho 3 con giáp vào 15 ngày đầu tháng 4: Thoát ngay vận xui, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, từ nay nhiều của nhiều lộc ăn mãi chả hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp được quý nhân chỉ điểm, con đường phía trước càng ngày càng hanh thông thuận lợi. Bản mệnh có thể thoải mái thực hiện những mục tiêu của mình. Vận may đang ở bên nên tuổi Dần làm gì cũng suôn sẻ, đương nhiên là khi công việc tiến triển tốt đẹp thì tiền bạc thu về cũng chẳng thể ít được, nước lên thì thuyền lên mà. Những chú Hổ có thể sẽ có được nguồn thu khổng lồ trong tháng sau.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng. Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng trùng cho 3 con giáp vào 15 ngày đầu tháng 4: Thoát ngay vận xui, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, từ nay nhiều của nhiều lộc ăn mãi chả hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sao Chính Tài chiếu mệnh là thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

 

 

 

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 3 ngày 3, 4, 5/4 : Ra đường tiền tỷ rơi ngay đầu, về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, bội thu của cải, hoan hỉ đón nhận tin vui tới tấp

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 3 ngày 3, 4, 5/4 : Ra đường tiền tỷ rơi ngay đầu, về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, bội thu của cải, hoan hỉ đón nhận tin vui tới tấp

Đúng 3 ngày này, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh trong ba ngày này.

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