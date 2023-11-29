Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp vào đúng 16 giờ ngày 29/11: Tiền-Tình-Tài đỏ rực, đang nghèo thành giàu, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có sự nghiệp lên hương, làm ăn tiền về như vũ bão vào đúng 16 giờ ngày 29/11.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi chính là con giáp may mắn vào đúng 16 giờ ngày 29/11, chẳng những có được thu nhập từ công việc chính mà bản mệnh còn kiếm được số tiền kha khá từ nghề phụ của mình nữa cơ.

Hãy bình tĩnh để lắng nghe lời người ấy nói, đừng quyết định vội vàng kẻo bạn sẽ phải hối hận đó. Có nhiều câu chuyện phía sau mà bạn chưa được biết, sự chân thành trong tình cảm của đối phương chắc hẳn bạn cũng cảm nhận được.

Thời điểm này cũng đừng mải mê kiếm tiền quá mà hãy quan tâm đến những người mình yêu thương nữa nhé. Tình yêu sẽ giúp bạn có thêm động lực để làm được nhiều thứ lớn lao hơn.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp vào đúng 16 giờ ngày 29/11: Tiền-Tình-Tài đỏ rực, đang nghèo thành giàu, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, vào đúng 16 giờ ngày 29/11, những người tuổi Thìn sẽ là con giáp vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Từ thời gian này, Thìn sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc dễ được cất nhắc thăng tiến. Người tuổi Thìn nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Những người tuổi Thìn đang còn độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý chứ đừng nói tới chuyện kết hôn hỷ tín kéo tới nhà.  Đặc biệt, với những người đã lập gia đình bạn sẽ vô có những thời gian viên mãn bên gia đình.

Những người tuổi Thìn trong thời gian này sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Với những người tuổi Thìn đang làm nghề hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp vào đúng 16 giờ ngày 29/11: Tiền-Tình-Tài đỏ rực, đang nghèo thành giàu, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khi còn trẻ thường rất cố chấp, khăng khăng làm theo ý mình, không nghe bất kỳ ai nói. Cũng bởi vậy, họ thường chịu không ít mệt mỏi, khổ sở. Tuy nhiên, trải qua nhiều khó khăn, bất trắc, cuối cùng thì tuổi Ngọ cũng đổi vận.

Vào đúng 16 giờ ngày 29/11, tài vận của tuổi Ngọ phát triển không ngừng, thu nhập gấp bội, phúc vận hanh thông, chuyện tốt tự động tìm tới cửa.

Vận khí của họ thay đổi nhiều, trở nên tốt bất ngờ, cả người sáng láng, khiến nhiều người nhìn vào ngưỡng mộ. Nắm bắt được giai đoạn chuyển biến lớn này, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, tiền bạc tới ào ào, sống những ngày sung sướng, hạnh phúc.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp vào đúng 16 giờ ngày 29/11: Tiền-Tình-Tài đỏ rực, đang nghèo thành giàu, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 29/11 tu vi ngay 30/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 26 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 35 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 38 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 56 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)