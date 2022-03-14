Qua ngày 14/3/2022, những con giáp sau 'quét sạch mây mù', tiền vàng dư dả, đón nhận duyên lành

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 05:30

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "quét sạch mây mù", tiền vàng dư dả, đón nhận duyên lành qua ngày 14/3/2022.

Tuổi Dần

Sau ngày 14/3/2022, con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, cơ hội kiếm tiền và chứng tỏ năng lực đầy rẫy trước mắt. Đồng thời, bạn sẽ vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. 

Bên cạnh đó, bản thân của người tuổi Dần không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng mà sẽ nỗ lực không ngừng để cải thiện kỹ năng, tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn. bạn cũng lại là những người sống lạc quan, bạn không cho phép nỗi buồn được kéo dài quá lâu mà luôn tự vực dậy chính mình.

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Người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, cơ hội kiếm tiền - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Sắp tới, người tuổi Mão dễ dàng được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Không chỉ vậy, bạn có thể mở rộng công việc làm ăn hoặc hùn hạp vốn, liên kế kinh doanh mới. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân mà việc làm ăn kinh doanh hay ngoại giao, bạn đều gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Nhân duyên tốt cũng sẽ khiến bạn có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

 

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Người tuổi Mão dễ dàng được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Trong công việc, người tuổi Ngọ sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

Với phương diện tình cảm, con giáp này sẽ đón nhận tình duyên đỏ thắm và nồng nàn trong 5 ngày tới. Bạn còn đang độc thân sẽ trở nên rất cởi mở để tìm kiếm cơ hội, đối phương sẽ được hiểu và có cảm nhận liên kết mạnh mẽ. 

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Người tuổi Ngọ sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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