Qua hôm nay 13/12, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp băng băng tiến về phía trước, đón Tết tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 09:57

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, 3 con giáp này được hưởng lộc, Thần tài bám gót, Quý nhân dẫn đường.

Tuổi Hợi

Xem tử vi tháng 12/2022, qua ngày hôm nay người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn.

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Qua hôm nay,bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài vây hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết.

Qua hôm nay 13/12, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp băng băng tiến về phía trước, đón Tết tưng bừng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tài năng, bản lĩnh và đặc biệt dũng cảm. Họ có lý tưởng sống riêng, có mục tiêu lớn lao chứ không chịu sống tầm thường. Trong cuộc sống thường ngày, người tuổi này khá lãng mạn, dễ mềm lòng và giàu tình cảm.

Qua hôm nay, những con giáp tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Người tuổi này sau nhiều khó khăn, vất vả đã nỗ lực không ngừng để vươn lên và đạt được thành quả đúng với mong đợi của bản thân.

Ngoài ra, con giáp này cũng được cấp trên trọng dụng, có thêm cơ hội để học tập nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm. Người tuổi này làm kinh doanh cũng đã thu hồi vốn, bắt đầu sinh lời. Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Điều này rất đáng để khen ngợi.

Qua hôm nay 13/12, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp băng băng tiến về phía trước, đón Tết tưng bừng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Thời gian trước mọi việc có thể tiến triển không mấy thuận lợi với Thìn nhưng không có nghĩa là công lao của Thìn không được đền đáp xứng đáng. Nếu chăm chỉ làm việc, tài lộc của Thìn sẽ khá khởi sắc, đặc biệt là với người làm kinh doanh. Thời điểm này Thìn quyết đoán nên dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ. Bản mệnh luôn tin tưởng vào năng lực và cách nhìn nhận vấn đề của bản thân và đồng tiền dần dần chảy về túi chính là câu trả lời thuyết phục nhất.

Qua ngày hôm nay 13/12, sự xuất hiện của sao Thiên Đức như một lời cổ vũ với người làm công ăn lương. Chỉ cần Thìn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay, sự xuất hiện của sao thiên hiện của sao thiên đức như một lời cổ vũ.

Vậy nên khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì Thìn cũng hãy mạnh dạn tiến bước, cấp trên chắc chắn không bạc đãi những người luôn chăm chỉ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những con giáp dưới đây sống hiền lành, chất phác nên được người xung quanh yêu quý, hỗ trợ trong cuộc sống.

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