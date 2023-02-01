Qua hôm nay (1/2), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 01/02/2023 11:29

Qua hôm nay (1/2), 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, phất lên trông thấy.

Tuổi Thân

Thần đồng tiên tri nói rằng, những người tuổi Thân có bản tính thật thà, trung thực, không ưa thói nịnh hót, cuộc sống dẫu lúc này lúc kia gặp phải kẻ tiểu nhân, nhưng cuối cùng sẽ nhận về phúc báo. Con giáp này có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình. 

Qua hôm nay (1/2), trong lúc 1 số con giáp lao đao vất vả thì ngược lại, con giáp tuổi Thân lại khá thảnh thơi, công việc hanh thông, cuộc sống ít muộn phiền, mọi thứ đều phát triển theo hướng đi lên. Đặc biệt, con giáp này làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, những người chỉ làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương, hoặc kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Qua hôm nay (1/2), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 1
Con giáp này có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Dậu là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống vì con giáp này luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác.

Qua hôm nay (1/2), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 2
Những người đã có đôi hoặc đã kết hôn thì chuyện tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào và không xảy ra bất cứ mâu thuẫn, tranh cãi nào - Ảnh minh họa: Internet

Qua hôm nay (1/2), chuyện tình cảm của người tuổi Dậu hết sức tốt đẹp, nếu độc thân, con giáp này thông qua sự giới thiệu của bạn bè có thể gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Những người đã có đôi hoặc đã kết hôn thì chuyện tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào và không xảy ra bất cứ mâu thuẫn, tranh cãi nào. Ngoài ra, do có Thần Tài phù hộ nên tài vận của con giáp này hanh thông hơn, các khoản thu nhập dồi dào hơn, cuộc sống trở nên an nhàn và thư thái hơn.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp có nói, qua hôm nay (1/2), những người tuổi Ngọ gặp thời đổi vận, cuộc sống thêm nhiều may mắn. Bản mệnh có nguồn tài chính dư giả, làm ăn thuận lợi, mưu sự tất thành. Trong thời gian tới, con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc nở rộ.

Trong công việc, dù gặp phải khó khăn, người tuổi  cũng bình tĩnh đón nhận và tìm cách giải quyết. Quý nhân cũng xuất hiện để giúp con giáp này thoát khỏi tình huống bế tắc. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể đón nhận cơ hội phát tài. Người làm công ăn lương cũng nhận được đánh giá tích cực từ cấp trên, công việc tiến triển thuận lợi, có thể được xem xét tăng lương, nhận thưởng.

Qua hôm nay (1/2), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 3
Người làm công ăn lương cũng nhận được đánh giá tích cực từ cấp trên, công việc tiến triển thuận lợi, có thể được xem xét tăng lương, nhận thưởng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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