Thần Tài gõ cửa từ ngày 1/2, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, khai thông sự nghiệp, của cải chất đầy, phát tài lộc đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 31/01/2023 13:05

Từ ngày 1/2, 3 con giáp vô cùng may mắn được gặp quý nhân, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Tiền bạc, tình duyên đều vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Tý

Trời phú cho tuổi Tý khả năng thông minh thiên bẩm và là những người nhiệt huyết, luôn biết tận tâm hết mình vì công việc. Khi ở một vị trí cao, những con giáp tuổi Tý sẽ có đà để gặt hái được vô vàn những thành công cũng như tài lộc của mình.

Thần Tài gõ cửa từ ngày 1/2, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, khai thông sự nghiệp, của cải chất đầy, phát tài lộc đầy đủ - Ảnh 1
Theo tử vi, Thời gian tới, tuổi Tý là một trong số những con giáp có vận số đỏ nhất, gặp may mắn trong nhiều chuyện, đặc biệt là con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là con giáp luôn nỗ lực và cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy. Theo tử vi, Thời gian tới, tuổi Tý là một trong số những con giáp có vận số đỏ nhất, gặp may mắn trong nhiều chuyện, đặc biệt là con đường công danh sự nghiệp.

Từ ngày 1/2, đối với những người tuổi Tý buôn bán kinh doanh, những con giáp tuổi Tý sẽ nhận được vô vàn những cơ hội kiếm tiền, do đó những con giáp này cần tỉnh táo để có thể hưởng trọn lộc trời trong thời gian tới. Có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ, nên bạn hãy chủ động giữ quan hệ tốt với những người mới.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, từ ngày 1/2, tuổi Thìn bước vào hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Thần Tài gõ cửa từ ngày 1/2, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, khai thông sự nghiệp, của cải chất đầy, phát tài lộc đầy đủ - Ảnh 2
Tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt - Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, đây là thời điểm tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, thuận lợi và đạt doanh số cao.

Ngoài ra, tuổi Thìn trong thời gian này có gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, nếu có xung đột thì cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm lứa đôi được củng cố, người độc thân dễ gặp nhân duyên cát lành, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tương lai gần.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp đại diện cho sự quyền lực, mạnh mẽ và năng động. Họ thích những công việc mạo hiểm, thử thách. Người tuổi này có tài lãnh đạo và là người hết sức bảo vệ gia đình mình. 

Thần Tài gõ cửa từ ngày 1/2, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, khai thông sự nghiệp, của cải chất đầy, phát tài lộc đầy đủ - Ảnh 3
Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 1/2, tuổi Dần hung cát đan xen, trong thách thức có cơ hội, thành hay bại là 7 phần do tự thân vận động, chỉ có 3 phần là vận khí hỗ trợ. Theo tử vi học, vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng.

Trong thời gian này, công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. Con giáp này còn có cơ hội thăng tiến khi cấp trên có ấn tượng rất tốt với thành tích mà bạn đạt được. Công việc có thể nhiều thêm song đó chính là cơ hội, cho thấy cấp trên muốn trọng dụng bản mệnh, chuyện tăng lương chỉ là sớm hay muộn. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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