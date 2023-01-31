3 tuổi trúng giải đặc biệt vào 16 giờ chiều mai (1/2 dương lịch), trả sạch nợ nần, bứt phá, thành công như rồng vàng

Tử vi 12 con giáp cho biết, vào 16 giờ chiều mai (2/1 dương lịch), Mùi nhờ với cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời kì này là thời khắc cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho những hoạt động cầu tài, mở shop, khai trương.

Tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Ngoài ra từ thời kì này, người tuổi Mùi còn với Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ với lộc bất thần. Mùi ko những với một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc với tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Mùi vì thái độ sống tuyệt vời và sự quyết tâm không ngừng suốt thời kì qua.

Tuổi Mão

Khi nói đến những con giáp bứt phá thành công trong 3 ngày tới phải kể tới người tuổi Mão. Theo tử vi, đây sẽ là khoảng thời gian những chú Mèo có sự biến chuyển rõ rệt trong công việc. Bất chấp tình hình khó khăn chung, bản mệnh vẫn phát huy được các thế mạnh và ngày càng hoàn thiện mình.

Sự thuận lợi trong công việc cũng sẽ kéo theo sự gia tăng trong tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão vốn thông minh song khá cả nể. Vào 16 giờ chiều mai (2/1 dương lịch), con giáp này nhờ đưa ra được những đánh giá chuẩn xác, quyết định dứt khoát hơn mà thành công là điều nằm trong tầm tay. Sự thuận lợi trong công việc cũng sẽ kéo theo sự gia tăng trong tài lộc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Mão cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh.

Với người làm kinh doanh, đây là khoảng thời gian có nhiều thuận lợi song chớ vội vàng đưa ra quyết định với các khoản đầu tư mới cùng nhiều lời hứa hẹn. Với người làm công ăn lương, tuổi Mão không nên cả nể mà cho vay số tiền lớn, tránh tự đưa mình vào rắc rối.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đặc biệt kiên nhẫn, điềm đạm, không cáu gắt hay bốc đồng khi gặp chuyện. Tỵ cũng là người chịu thương chịu khó, có tâm với nghề. Theo tử vi, từ giờ đến cuối năm, các ngôi sao tốt sẽ soi rọi nên tuổi Tỵ tha hồ tận hưởng niềm vui bất ngờ.

Những chú Chuột chân thành, tốt bụng, hào phóng, về mặt tình cảm cũng là một người có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Vào 16 giờ chiều mai (2/1 dương lịch), những chú Chuột chân thành, tốt bụng, hào phóng, về mặt tình cảm cũng là một người có trách nhiệm, yêu ai thì sẽ rất tình cảm, rất tận tâm nên những người tuổi Tỵ nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực trong đời, thu được tình yêu ngọt ngào, tiền bạc đầy nhà, hôn nhân thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa người tuổi Tỵ có thể chủ quan, nếu chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán, vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, suy nghĩ kĩ trước khi tiêu tiền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.