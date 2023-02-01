Từ 9 giờ sáng thứ Năm ngày 2/2/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 01/02/2023 07:05

Từ 9 giờ thứ Năm ngày 2/2, những con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa cả tiền lẫn tình

Tuổi Mùi

Từ 9 giờ thứ Năm ngày 2/2, người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người. Nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi.

Từ 9 giờ sáng thứ Năm ngày 2/2/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Nếu còn độc thân thì cũng trở nên vượng đào hoa, nam giới chủ động trong tình cảm, dễ dàng giữ được quan hệ tốt với đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chứ, tăng lương cuối năm.

Đối với con đường tình duyên thì sẽ khá êm đềm và thuận lợi với người tuổi Mùi, vợ chồng sẽ ít mâu thuẫn, tình cảm gia đình hài hòa, đầm ấm. Nếu còn độc thân thì cũng trở nên vượng đào hoa, nam giới chủ động trong tình cảm, dễ dàng giữ được quan hệ tốt với đối phương. 

Tuổi Hợi

Hợi vốn sống tình cảm, nhiệt tình và rất nghiêm túc trong công việc, nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Hợi sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong tương lai.

Từ 9 giờ sáng thứ Năm ngày 2/2/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Chỉ cần Hợi nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, từ 9 giờ thứ Năm ngày 2/2, Thần Tài chiếu rọi giúp người tuổi Hợi cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn. Chỉ cần Hợi nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công.

Đặc biệt, may mắn còn mỉm cười với bạn trong lĩnh vực tài chính. Hợi có thể tranh thủ thời điểm này để đầu tư kinh doanh, mang về một khoản lợi nhuận kha khá cho bản thân, qua đó cải thiện nhanh chóng chất lượng cuộc sống hiện cho mình và cả người thân.

Tuổi Thìn

Từ 9 giờ thứ Năm ngày 2/2, người tuổi Thìn không xung khắc mạnh, điểm nổi bật nhất trong vận trình chính là tài lộc. Cụ thể, người tuổi Thìn có nhiều tin vui về tài chính, làm ăn rất thuận lợi. Người làm trong lĩnh vực ngân hàng hay bảo hiểm được cho là sẽ hanh thông hơn cả. 

Từ 9 giờ sáng thứ Năm ngày 2/2/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Sự gia tăng thu nhập trong không quá lớn song sẽ có ý nghĩa quan trọng với người tuổi này - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc có nhiều khởi sắc hơn so với năm cũ, lời khuyên dành cho những chú Rồng là hãy tập trung vào việc chính của mình để hoàn thành thật tốt thay vì ôm đồm nhiều việc để rồi không việc nào hoàn thành. Sự gia tăng thu nhập trong không quá lớn song sẽ có ý nghĩa quan trọng với người tuổi này. 

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp. Sẽ không ngoa khi nói rằng những chú Hổ hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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