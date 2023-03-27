Qua hết tháng 3: Những con giáp này tài lộc tăng vọt, vùng vẫy trong biển tiền, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 08:36

Đây là 3 con giáp được dự báo kinh doanh cực phát đạt, suôn sẻ khi bước qua hết tháng 3.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo, bước qua hết tháng 3, tuổi Mão sẽ có tài lộc hanh thông, vượng phát. Bất cứ đang trong tình trạng khó khăn hay bất lợi thế nào thì bạn cũng sẽ tháo gỡ một cách ngoạn mục. Nếu là người kinh doanh thì thu nhập tăng vọt, làm ăn khấm khá.

Còn là người làm công ăn lương thì chắc chắn được thăng chức, thăng lương, sếp trên ưu ái. Nhìn chung, tuổi Mão hoàn toàn có thể tin tưởng về một tương lai tương sáng, từ giã những ngày tăm tối trước đó.

Qua hết tháng 3: Những con giáp này tài lộc tăng vọt, vùng vẫy trong biển tiền, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất có khiếu hài hước, đối xử chân thành với bạn bè và đối tác, luôn can đảm theo đuổi những gì họ đam mê. Vận may sẽ bắt đầu đến với tuổi Tý khi bước qua hết tháng 3. Theo dự báo, Tý có thêm nhiều phúc khí, không lo tiền bạc, gặt hái thành quả hơn mong đợi.

Thêm nữa, Tý sẽ gặp quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, chia tay với những ngày khó khăn vất vả trước đó. Nói chung, mọi thứ đều suôn sẻ như nước chảy, "mưa thuận gió hòa". Tuy nhiên, người tuổi Tý cần chú ý đề phòng kẻ gian lợi dụng để lừa gạt tiền bạc.

Qua hết tháng 3: Những con giáp này tài lộc tăng vọt, vùng vẫy trong biển tiền, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước qua hết tháng 3, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, phân công thêm nhiệm vụ, công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ nhận thêm cơ hội đầu tư làm ăn kinh doanh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong thời gian này, sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt, cần phải chú ý!

Qua hết tháng 3: Những con giáp này tài lộc tăng vọt, vùng vẫy trong biển tiền, kinh doanh phát đạt, tha hồ hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp GÁNH VÀNG GÁNH BẠC mỏi lưng, trúng lớn giàu to, thu nhập tăng vù vù

Nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp GÁNH VÀNG GÁNH BẠC mỏi lưng, trúng lớn giàu to, thu nhập tăng vù vù

Bước sang nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cát tinh Thiên Giải nhập cục, tài vận đại phát.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 6/2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp con giap may man tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay