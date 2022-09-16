Qua hết hôm nay (thứ Sáu ngày 16/9), hồng phúc tề thiên, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, vạn sự hoàn hảo, sống đời sung sướng chẳng thua kém ai

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 04:15

Tử vi học có nói, qua hết hôm nay, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ sẽ vạn sự hanh thông.

Tuổi Thân

Qua hết hôm nay, người tuổi Thân đón nhiều tin mừng trên phương diện tiền bạc. Bản mệnh bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi hơn người, thậm chí có khả năng thu về khoản tiền lời lãi lớn hơn dự tính.

Người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu, nhờ vậy mà nhiều tranh cãi, bất đồng được giảm bớt, cơ hội kiếm về tiền bạc rủng rỉnh tăng lên đáng kể.

Không chỉ vậy, Thân còn được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Nếu đó là lĩnh vực mới mẻ Thân sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước, thu về lợi nhuận bước đầu. Với những người giàu kinh nghiệm, bản mệnh nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể.

Qua hết hôm nay (thứ Sáu ngày 16/9), hồng phúc tề thiên, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, vạn sự hoàn hảo, sống đời sung sướng chẳng thua kém ai - Ảnh 1
Qua hết hôm nay, người tuổi Thân đón nhiều tin mừng trên phương diện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt lại có sự cần cù, chăm chỉ. Con giáp này có thể nắm bắt thời cơ tốt để cải thiện thu nhập.

Tử vi dự báo rằng, qua hết hôm nay, tuổi Dậu sẽ thoát khỏi những rắc rối, khó khăn đang gặp phải. Ngày mới đến mang theo những cơ hội mới, tài lộc nở rộ với tuổi Dậu. Đây là thời điểm quan trọng, vượng phát đối với con giáp này.

Người tuổi Dậu có khả năng gặp quý nhân trợ giúp, đưa bạn mệnh sải bước trên con đường thành công, kiếm được bộn tiền. Con đường công danh, sự nghiệp của tuổi Dậu trong thời gian tới sẽ diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều khó khăn.

 

Qua hết hôm nay (thứ Sáu ngày 16/9), hồng phúc tề thiên, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, vạn sự hoàn hảo, sống đời sung sướng chẳng thua kém ai - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, qua hết hôm nay, tuổi Dậu sẽ thoát khỏi những rắc rối, khó khăn đang gặp phải. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, qua hết hôm nay, tuổi Mão bắt đầu trở nên bình ổn hơn do đã có tâm thế sẵn sàng từ giai đoạn trước. Họ không gặp khó khăn nào quá rắc rối, có thể tự tin để vượt qua. Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh trong giai đoạn tới giúp người tuổi Mão được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình.

Vì đây là thời cơ vàng để mọi nỗ lực được đền đáp nên những ngày tháng tới đây, người tuổi Mão càng năng động sẽ càng may mắn. Hãy tự tin thể hiện bản thân hết mình, điều gì không biết thì học hỏi thêm, đừng bỏ lỡ những cơ hội hiếm có chỉ vì thiếu tự tin.

Với những người đã chăm chỉ làm ăn, đây cũng là thời điểm tuổi Mão trở thành con giáp mang phú quý về nhà. Họ sẽ thoải mái hơn về mặt chi tiêu, cải thiện cuộc sống nhờ các nguồn thu nhập, làm thêm… gia tăng. Phúc khí nhân đôi khi tình hình sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, chỉ cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt để kiểm soát tốt cân nặng.

Qua hết hôm nay (thứ Sáu ngày 16/9), hồng phúc tề thiên, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, vạn sự hoàn hảo, sống đời sung sướng chẳng thua kém ai - Ảnh 3
Qua hết hôm nay, là thời điểm tuổi Mão trở thành con giáp mang phú quý về nhà. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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