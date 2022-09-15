Thần Tài chỉ điểm giờ vàng: đúng 16h ngày 16/9, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, tài vận hưng thịnh, công danh tăng tiến, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 18:35

Đúng 16h ngày 16/9, Thần Tài mang đến nhiều điềm lành lại có thêm sự hỗ trợ của Cát Tinh nên 3 con giáp này đạt được nhiều thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được 2 cát thần trợ mệnh nên tuy thời gian trước gặp khó khăn nhưng đúng 16h ngày 16/9 lại vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Bước vào thời gian này, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

Thần Tài chỉ điểm giờ vàng: đúng 16h ngày 16/9, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, tài vận hưng thịnh, công danh tăng tiến, cuộc sống tràn ngập niềm vui - Ảnh 1
Đúng 16h ngày 16/9, Tý trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết tuổi Tuất chính là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Ở họ có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Đúng 16h ngày 16/9 tuổi Tuất được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, trong thời gian này con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Thần Tài chỉ điểm giờ vàng: đúng 16h ngày 16/9, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, tài vận hưng thịnh, công danh tăng tiến, cuộc sống tràn ngập niềm vui - Ảnh 2
Đúng 16h ngày 16/9 tuổi Tuất được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng. Khi gặp trắc trở, tuổi Dậu sẽ có quý nhân nâng đỡ. 

Tử vi dự báo rằng, đúng 16h ngày 16/9, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước.

Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.

Thần Tài chỉ điểm giờ vàng: đúng 16h ngày 16/9, 3 con giáp đón song hỷ lâm môn, tài vận hưng thịnh, công danh tăng tiến, cuộc sống tràn ngập niềm vui - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng, đúng 16h ngày 16/9, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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