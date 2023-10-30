Qua đêm nay 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, đen đủ đường, tài lộc tiêu tán

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 19:16

Qua đêm nay, thời vận biến đổi, 3 con giáp dưới đây sẽ có con đường tài lộc khó khăn, cuộc sống có nhiều buồn phiền. Đặc biệt, tiền tài hao hụt, bạn nên cẩn trọng nhé!

 

Con giáp tuổi Dậu

Qua đêm nay, tuổi Dậu không có tinh thần làm việc. Con giáp này thường làm việc một cách uể oải, được đến đâu hay đến nên chất lượng công việc giảm sút, thậm chí mắc phải lỗi sai khiến lãnh đạo không hài lòng.

Qua đêm nay 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, đen đủ đường, tài lộc tiêu tán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù bắt tay vào công việc quen thuộc thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, coi thường. Mắc sai lầm ở thời điểm này không chỉ khiến tốn thêm thời gian khắc phục mà còn có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân và cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Về sức khỏe, tuổi Dậu dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Con giáp này nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

Con giáp tuổi Tuất

Qua đêm nay, Cục diện Tương Hại tác động lớn đến sự nghiệp của tuổi Tuất. Vì vậy, nếu có công việc phải giao tiếp với lãnh đạo hoặc khách hàng quan trọng, bạn cần phải hết sức thận trọng. Đặc biệt, con giáp này cần phải cẩn thận cách nói năng, nếu không dễ vô tình động chạm đến tự ái của người khác, chịu những rắc rối không đáng có.

Qua đêm nay 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, đen đủ đường, tài lộc tiêu tán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hung vận đang tăng nên người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư trong thời điểm này, nếu không, bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Tốt nhất, con giáp này đừng quá tham lam mà hãy kiên nhẫn và chờ đợi một cơ hội thích hợp hơn.

Con giáp tuổi Hợi

Qua đêm nay, tuổi Hợi có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng.

Qua đêm nay 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, đen đủ đường, tài lộc tiêu tán - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Hợi muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương.

Bù lại đường tài lộc của Tuổi Hợi trong ngày hôm nay tạm ổn định, đó là điểm sáng trong ngày khi tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Con giáp này cũng cảm thấy không cùng đường lắm, điều đó phần nào an ủi nỗi buồn tình cảm trong lòng.

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Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, trong thời gian này bản mệnh phải hết sức cẩn trọng và giữ mình cũng như lời ăn tiếng nói.

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