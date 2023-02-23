Qua đêm nay, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng', sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 20:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng', sự nghiệp lên như diều gặp gió qua đêm nay.

Tuổi Tý

Người làm ăn kinh doanh làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Nếu chăm chỉ và luôn tích cực thì có thể may mắn làm đâu thắng đó. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hòa. Người tuổi này và đối phương có sự thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau. Hai bạn dành cho nhau sự yêu thương và tin tưởng tuyệt đối. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp.

Qua đêm nay, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng', sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Người làm ăn kinh doanh làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh tuổi Ngọ sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Cuộc sống của người tuổi Ngọ càng viên mãn. Trong công việc, người tuổi Ngọ gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, năm nay người tuổi Tuất được thần Tài chiếu mệnh nên đây là năm hốt bạc của người tuổi này.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Ngọ sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm cuối năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi Ngọ này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Qua đêm nay, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng', sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Người cầm tinh tuổi Ngọ sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Do Cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp người tuổi Mão sẽ đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Mão nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay, vận may nhiều không kể xiết.

Vận trình tình duyên chuyển biến tích cực. Hai bạn nhận ra đối phương có nhiều điểm tương đồng và muốn gắn bó dài hạn. Những bạn độc thân đang đón nhận những tín hiệu tích cực từ người mình đã yêu thương từ lâu.

Qua đêm nay, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng', sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Do Cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp người tuổi Mão sẽ đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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