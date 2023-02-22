Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (23/2/2023), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 18:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' vào ngày 23/2/2023.

Tuổi Dần

Chính tài nhập mệnh khẳng định nguồn thu nhập của người tuổi Dần sẽ khá ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều. Bạn làm việc chăm chỉ nên đây cũng xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà chủ quan, tiêu xài hoang phí, không quan tâm đến việc tiết kiệm, tích lũy tiền bạc.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khá vượng, không chỉ chuyện tình cảm thăng hoa mà các mối quan hệ xã giao khác cũng có sự hài hòa, ăn ý. Con giáp này đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết, khách hàng, cộng sự phối hợp ăn ý trong công việc.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (23/2/2023), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 1
Chính tài nhập mệnh khẳng định nguồn thu nhập của người tuổi Dần sẽ khá ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể sẽ đón Thần Tài về thăm và giúp cho con giáp này kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình. Chuyện làm ăn của con giáp này tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của bản mệnh, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. Vận may tài lộc của bạn cũng đến từ đây, hãy nắm giữ cơ hội của mình nhé.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cảm thấy yên lòng vì chuyện tình cảm thuận lợi. Các cặp đôi không còn cãi vã, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Bản mệnh và đối phương đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau, bỏ qua những sai sót và khiếm khuyết của nhau, để tình yêu thăng hoa rực rỡ.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (23/2/2023), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 2
Người tuổi Thân có thể sẽ đón Thần Tài về thăm và giúp cho con giáp này kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có Chính Tài đảm bảo cho thu nhập của mình nên những vấn đề về tiền bạc không còn quấy nhiễu nữa trong thời điểm tới. Bản mệnh nên biết cách kiếm tiền, cũng biết cách giữ tiền, chẳng tiêu xài hoang phí. Hơn nữa lại tiết kiệm để đề phòng thêm cả những vấn đề bất ngờ phát sinh trong tương lai.

Người còn độc thân hãy thoải mái đón nhận những lời giới thiệu của mọi người nhé. Biết đâu nhờ những lần gặp gỡ đó mà bản mệnh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình, tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào say đắm.

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (23/2/2023), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng' - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có Chính Tài đảm bảo cho thu nhập của mình nên những vấn đề về tiền bạc không còn quấy nhiễu nữa trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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