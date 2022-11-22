Qua đêm nay, đúng 3h sáng ngày 23/11: Vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như bắt được vàng, tài lộc đổ về ồ ạt, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 05:07

3 con giáp sau sẽ vượt qua thách thức và nhận ra tiềm năng của mình, sự nghiệp công danh tăng tiến như vũ bão.

 

Tuổi Dần

Trong thời điểm này, tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn. Họ vốn đã siêng năng trong mọi việc lại có tính cầu toàn cao, cuối cùng khi thời vận đến, tuổi Dần sẽ thu được kết quả tốt nhờ sự chăm chỉ.

Qua đêm nay, đúng 3h sáng ngày 23/11: Vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như bắt được vàng, tài lộc đổ về ồ ạt, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, đối với những người tuổi Dần, những chuyện không vui sẽ biến mất, gặp phải vấn đề gì cũng có thể giải quyết êm đẹp, nhanh gọn, giống như được người khác âm thầm giúp đỡ. Đặc biệt, với những người tuổi Dần làm ăn kinh doanh, thời gian này là cơ hội, chỉ cần có tầm nhìn hơn người, tâm lý cứng cỏi, sẽ không bỏ lỡ mọi cơ hội làm ăn, vượt qua được những thách thức và nhận ra tiềm năng của mình, tiền tài vào như nước.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Qua đêm nay, đúng 3h sáng ngày 23/11: Vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như bắt được vàng, tài lộc đổ về ồ ạt, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Sửu làm kinh doanh có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Họ được tạo cơ hội, nguồn vốn, mối quan hệ để phát triển công việc. Người tuổi này bắt được thời cơ, phú quý sẽ gõ cửa. Một chương mới trong cuộc đời của họ sẽ bắt đầu.

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi tuần cũ, tuần này của tuổi Tý khá may mắn, đặc biệt là đầu tuần nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

Qua đêm nay, đúng 3h sáng ngày 23/11: Vận đen 'cuốn gói ra đi', 3 con giáp mừng như bắt được vàng, tài lộc đổ về ồ ạt, mua thêm két sắt mà đựng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn dừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Trong thời điểm này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khung giờ này, bảng vàng may mắn về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gọi tên ba con giáp dưới đây, từ nay tài lộc rực rỡ.

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