3 con giáp có tài lãnh đạo xuất chúng trong 2 ngày liên tiếp 22 và 23/11: Sự nghiệp thành danh, thăng tiến vượt trội, ngồi đầu bảng vàng, tài phú ngất trời

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 14:06

Với năng lực cộng với khả năng lãnh đạo của bản thân mà những người này ngày càng thành danh trong sự nghiệp. Tất nhiên vào những ngày này tiền bạc họ kiếm được cũng không ít.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường sống nội tâm. Họ không giỏi ăn nói, không giỏi thể hiện và thường có thói quen im lặng. Thông thường người tuổi Dần sống lý trí và có suy nghĩ trưởng thành. Họ là những người ham học hỏi, có trình độ học vấn cao. Chính vì vậy mà họ thích im lặng, kiệm lời.

3 con giáp có tài lãnh đạo xuất chúng trong 2 ngày liên tiếp 22 và 23/11: Sự nghiệp thành danh, thăng tiến vượt trội, ngồi đầu bảng vàng, tài phú ngất trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Dần thường âm thầm làm mọi việc, đúc rút kinh nghiệm và bài học trong cuộc sống. Dần cũng có khát vọng rất cao cả, có tiềm năng trở thành những trưởng phòng tài giỏi, những người chủ lớn. Mặc dù là kiểu người hướng nội, ít nói nhưng chòm sao này vẫn có khả năng lãnh đạo. Họ không những hiểu ý người khác mà còn biết dẫn dắt họ, thuyết phục họ làm theo ý mình. Vào những ngày này Dần giỏi giang nhưng tích lũy đủ kinh nghiệm họ chắc chắn sẽ thành danh.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Những người tuổi Ngọ thường có vẻ bề ngoài vô tâm nhưng bên trong rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm. Người tuổi Ngọ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

3 con giáp có tài lãnh đạo xuất chúng trong 2 ngày liên tiếp 22 và 23/11: Sự nghiệp thành danh, thăng tiến vượt trội, ngồi đầu bảng vàng, tài phú ngất trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày này, người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Thời điểm này, người tuổi Ngọ càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Dưới sự phù trợ của cát tinh, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Những người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp.

Tuổi Sửu

Vào những ngày ny, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức.

3 con giáp có tài lãnh đạo xuất chúng trong 2 ngày liên tiếp 22 và 23/11: Sự nghiệp thành danh, thăng tiến vượt trội, ngồi đầu bảng vàng, tài phú ngất trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.Tài lộc vượng vào những ngày này.  Nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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