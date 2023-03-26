"Qua cơn bĩ cực", top 3 con giáp tiền tài phủ phê, tiếng tăm sự nghiệp vang dội trong 90 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 11:58

Dù công việc có phần bận rộn, họ không có nhiều thời gian rảnh nhưng tài chính ngày càng dồi dào.

Tuổi Sửu

 90 ngày tới người tuổi Sửu sẽ có một thời gian làm việc thuận lợi và dễ dàng hơn. Những người phải di chuyển hay tham gia các cuộc họp sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì. Người tuổi Sửu cũng sẽ được hỗ trợ từ người quan trọng và không phải lo lắng về những rắc rối. Tỷ lệ tài lộc cũng sẽ tăng cao nhờ sự chiếu vận của Thiên Tài. Tuy nhiên, tử vi cũng cảnh báo rằng người tuổi Sửu không nên chơi các trò đỏ đen để tránh mất tiền và gặp phải những rắc rối không đáng có.

Trong tình cảm, người tuổi Sửu sẽ trải qua thời gian ổn định với sự hòa hợp giữa hai yếu tố Thủy. Dù bận rộn với công việc, bản mệnh vẫn dành thời gian để quan tâm đến gia đình và đảm bảo tất cả mọi người đều được an vui. Do đó, gia đình sẽ luôn yên bình và không có những căng thẳng không cần thiết.

'Qua cơn bĩ cực', top 3 con giáp tiền tài phủ phê, tiếng tăm sự nghiệp vang dội trong 90 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, tài trí hơn người. Sự nghiệp của họ gặp nhiều vận may, được quý nhân phù trợ, tiền tài phủ phê. Không chỉ có nguồn thu chính, con giáp này cũng kiếm được nhiều tiền từ nguồn thu phụ.

 90 ngày tới người tuổi Tỵ làm gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn. Tình cảm hạnh phúc, tiền bạc phủ phê. Dù công việc có phần bận rộn, họ không có nhiều thời gian rảnh nhưng tài chính ngày càng dồi dào.

'Qua cơn bĩ cực', top 3 con giáp tiền tài phủ phê, tiếng tăm sự nghiệp vang dội trong 90 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xin chúc mừng tuổi Mùi khi 90 ngày tới này chính là thời điểm may mắn ngập tràn với bạn. Vận trình thực sự lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng.

 

Nhờ tinh thần làm việc hăng say, chăm chỉ và luôn cố gắng nỗ lực hết mình nên được mọi người đánh giá cao. Cơ hội thăng tiến của bạn rất rộng mở ở phía trước, hãy thể hiện khả năng của bản thân mình nhiều hơn nữa để cơ hội nằm chắc trong tay bạn.

 

Chẳng những vậy, vận tài lộc của Mùi được dự đoán có nhiều khởi sắc. Bản mệnh có thể nhận được tin vui về chuyện tiền bạc và có cơ hội kiếm thêm thu nhập một cách dễ dàng.

 

Người kinh doanh, buôn bán có thêm đơn hàng, khách hàng cứ đến tới tấp, nhờ đó mà thu về cho mình một khoản không hề nhỏ. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn rằng mệnh chủ sẽ sớm chạm tay tới mục tiêu. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

10 ngày đầu tháng 4, ai đen mặc người, 3 con giáp "ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ" thành công vang dội, cầu được ước thấy

10 ngày đầu tháng 4, ai đen mặc người, 3 con giáp "ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ" thành công vang dội, cầu được ước thấy

Tháng 4 này, người tuổi này làm gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn. Tình cảm hạnh phúc, tiền bạc phủ phê.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay