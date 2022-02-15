"Qua cơn bĩ cực" - Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa ban lộc lớn, GIÀU NHANH CHÓNG MẶT

Người tuổi Sửu chân thật, vô cùng nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, lại cởi mở rộng rãi nên được bạn bè yêu quý.

Tử vi 21 ngày tới cho biết, người tuổi Sửu sẽ có nguồn tài phú to lớn. Quý nhân xuất hiện mang lại may mắn, tài lộc, cơ hội phát triển. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Sửu không chỉ thành công trong công việc mà còn có thể có thêm nguồn tiền bạc không nhỏ.

Cho dù trong công việc hay tình yêu, con giáp này đặc biệt luôn gặp vận may và có được sự phát triển ổn định.

21 ngày tới người tuổi Sửu sẽ có nguồn tài phú to lớn. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn nhã nhặn và điềm tĩnh khi đối mặt với bất cứ vấn đề nào. Họ là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng tốt áp lực. 2 tháng trước, người tuổi Mão bị hung tinh chiếu mệnh nên công việc không được thuận lợi.

Tuy không gặp may mắn, nhưng con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, từng bước tìm hướng giải quyết vấn đề.

21 ngày tới, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ. Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn.

Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Không những sự nghiệp vượng phát, con giáp này còn vượng vận đào hoa. Những ai đang độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

21 ngày tới, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tuổi Tý là cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách top 3 con giáp may mắn nhất thời điểm 10 ngày tới.

Lý giải về mặt vận khí dễ thấy rằng, tuổi này đồng thời nhận được sự hỗ trợ của Chính Tài cát thần, lại thêm có động tinh Dịch Mã không ngừng thôi thúc khát vọng kiếm tiền, làm giàu cũng như khẳng định uy tín về công danh.

Bản thân những chú Chuột vốn thông minh, tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng và có khả năng xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Hơn thế, họ lại rất “nhạy cảm” với vấn đề tài chính, nói đúng hơn là khá giỏi kiếm tiền và tích lũy. Thêm một ưu điểm khác, họ biết bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tự thay đổi bản thân, để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Thời gian vừa qua, người tuổi Tý vốn gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng rồi cũng tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. Vận khí bắt đầu thay đổi từ giờ tới Rằm tháng Giêng, đây chính là thời điểm để bạn lấy lại những gì đã mất, có sự tăng trưởng nhảy vọt về tiền tài.

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