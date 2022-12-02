Qua 12h trưa mai (3/12): Thần tài ghé chơi tặng quà lớn, trúng số đổi đời dễ như trở bàn tay, 3 con giáp được Tổ tiên che chở, bạc vàng đầy kho, phú quý ngập nhà, TUỔI THÂN có tin vui quý tử

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu dễ thu hút được sự chú ý từ người khác. Bởi họ là người có tài, hoạt ngôn, khả năng quan sát nhạy bén, biết cách nắm bắt cơ hội.

Bước sang 12h trưa mai (3/12), người tuổi Dậu có tài vận vượng hơn thấy rõ. Họ có nhiều cơ may phát triển sự nghiệp nên bản thân họ cần chú ý nắm giữ. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu, đường thăng tiến rộng mở.

Trong cuộc sống, con giáp tuổi Dậu hiền lành, tốt bụng, biết tu dưỡng, coi trọng tình cảm và lẽ phải. Họ không thích sống một mình, thích giao lưu, kết bạn và có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì tài lộc dồi dào, hàng về đến đâu hết đến đó.

Các khoản đầu tư của họ từ trước đây sẽ sinh lời. Con giáp này kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa, gia đạo hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp gặp thuận lợi nhất trong tháng 12 này, người tuổi Dê phải được xếp hạng đầu tiên. Vận thế chung của người cầm tinh con dê bước vào tháng 12 là tốt, tương lai có thể trông chờ. Trong công việc, người cầm tinh con dê có rất nhiều tâm nguyện, cũng có rất nhiều tính toán, năm 2023 bất kể làm gì cũng sẽ được toại nguyện, hơn nữa còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Tất nhiên, vị trí và trách nhiệm có liên quan mạnh mẽ, càng ở vị trí cao, càng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người cầm tinh con dê chỉ cần biết không ngừng nâng cao bản thân, nhất định có thể đạt được kết quả tốt hơn, làm cho mình trở nên xuất sắc hơn.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Do bước vào cát vận nên trong tháng 12 dương lịch này tài vận của tuổi Thân vượng phát, thu nhập tăng lên nhanh chóng, bên cạnh đó sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Ngoài ra, vận thế của người tuổi Thân trong thời gian này sẽ thăng tiến vùn vụt. Thông qua những nỗ lực này, sẽ không mất nhiều thời gian để Thân sống một cuộc sống tràn ngập tài lộc, vinh hoa phú quý.

Con giáp này còn nhận được vận may về đường tình duyên. Người độc thân tuổi Thân sẽ được tỏ tình. Các cặp đôi sẽ chính thức ra mắt gia đình hai bên, đặt nền tảng cho đám cưới vào thời gian sắp tới. Với những cặp vợ chồng có người tuổi Thân, hỷ sự sẽ nằm ở tin vui quý tử.

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