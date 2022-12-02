3 ngày liên tiếp (3/12 – 5/12): Xin được chúc mừng 3 con giáp có số phát tài, ra cửa gặp Quý nhân, ra ngõ gặp Thần tài, công danh thành đạt, gia đình ấm êm, Tết này no nê tài lộc

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 10:50

Bảng vàng may mắn về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gọi tên 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Thìn

3 ngày liên tiếp (3/12 – 5/12), vận trình tài lộc của người tuổi Thìn tương đối ổn định, không có thăng trầm lớn. Tháng 12 sẽ là thời điểm nổi bật và nhiều may mắn nhất của những người cầm tinh con Rồng. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong công việc và tài chính, giúp bạn thăng tiến.

Ngoài ra, tài chính của bạn cũng có sự tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. Chỉ cần đủ tự tin và đặt toàn bộ sức lực vào những kế hoạch của mình, bạn sẽ thành công, trên cả phương diện tình cảm lẫn tiền tài.

Thời gian tới, những người đã có gia đình, có đôi có cặp sẽ tận hưởng những hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy.

3 ngày liên tiếp (3/12 – 5/12): Xin được chúc mừng 3 con giáp có số phát tài, ra cửa gặp Quý nhân, ra ngõ gặp Thần tài, công danh thành đạt, gia đình ấm êm, Tết này no nê tài lộc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vào thời gian tới cũng được coi là người thứ hai xét về gặp thuận lợi. 3 ngày liên tiếp (3/12 – 5/12), nhờ được cát tinh phù hộ, khi đối mặt với vấn đề và khó khăn, họ có thể có quý nhân và cao nhân chỉ điểm, không bị vướng mắc và phiền muộn. Đối với những cầm tinh con chó xét đường học tập năm 2023 tiến bộ nhanh chóng, hiệu quả học tập rất cao, có thể đạt được kết quả mong muốn.

Đối với nơi làm việc, năm nay họ sẽ có được chứng chỉ kiểm tra kỹ năng nhất định, thuận lợi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống tiếp theo. Tài vận, vận tình cảm và vận may sức khỏe cũng rất thuận lợi, xứng đáng có điểm khởi đầu tốt.

3 ngày liên tiếp (3/12 – 5/12): Xin được chúc mừng 3 con giáp có số phát tài, ra cửa gặp Quý nhân, ra ngõ gặp Thần tài, công danh thành đạt, gia đình ấm êm, Tết này no nê tài lộc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp là tuổi nối tiếp những thành công vang dội trong danh sách này. Tuổi Dần luôn được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, che chở mà tự tin, dứt khoát, quyết đoán hơn hẳn khi bước vào làm việc.

Nhờ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi lại không ngại gian khó mà tuổi này tìm kiếm được cơ hội phát triển nhanh chóng, lại được cả quý nhân giúp đỡ, mở đường làm đâu thắng đó, cúp vàng trong tay.

Những người làm ăn kinh doanh tìm được nguồn khách hàng mới, tiềm năng vượt trội, tiền về tay không ngớt. Vận trình của bạn đang tốt lên rất nhiều, có nhiều bước chuyển mình vượt bậc, vì thế mà bản mệnh ăn nên làm ra, cơm áo gạo tiền chỉ còn là việc nhỏ.

Tình thắm duyên nồng là yếu tố hậu phương kích thích tinh thần của tuổi Ngọ trong thời điểm này, có vẻ như một vài cặp đôi đã tính đến chuyện về chung một nhà.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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