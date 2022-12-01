3 tuổi phú quý này Trời cho thuận lợi nhất Quý Mão 2023, làm chơi đăn thật' có tiền tỷ trong tay, biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì, mua sắm thả ga, không lo giá cả, lộc ăn 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 15:11

Sau đây là những con giáp may mắn nhất trong năm Quý Mão tới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Họ cũng sở hữu nhãn quan tinh tường nên thường đưa ra những nhận định chính xác về vấn đề mà họ gặp phải. Con giáp này có mắt quan sát và đầu óc khá nhanh nhạy.

Năm 2022, con giáp này gặp không ít vận xui trong công việc. Dù đã cố gắng nhưng họ không đạt được kết quả như ý muốn.

Người tuổi Mùi đừng nản lòng, bắt đầu từ năm 2023, vận may sẽ quay trở lại với họ. Vận thế của họ sẽ tốt hơn trước. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc của họ có tiến triển tốt. Được quý nhân giúp đỡ, họ có thể chuyển bại thành thắng.

Không những thế, trong tuần này, con giáp tuổi Mùi còn nhận được cơ hội học tập nâng cao tay nghề. Người tuổi này nỗ lực không ngừng thì sớm muộn cũng thành công, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

3 tuổi phú quý này Trời cho thuận lợi nhất Quý Mão 2023, làm chơi đăn thật' có tiền tỷ trong tay, biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì, mua sắm thả ga, không lo giá cả, lộc ăn 3 đời không hết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tử vi 2023 cho biết, đây chính là khoảng thời gian đại vận may mắn của người tuổi Hợi. Mọi việc trở nên đại cát đại lợi, thuận buồm xuôi gió, con giáp này làm gì cũng dễ dàng thành công.

Cho dù là cuộc sống hay công việc, đều có quý nhân giúp đỡ, mọi việc thuận buồm xuôi gió, thu nhập cũng dồi dào khó ai sánh bằng. Đây cũng chính là bệ phóng để con giáp giàu sang này có thời gian cuối năm ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng đỏ chót như son. Nếu đã nên vợ thành chồng sẽ càng ấm êm viên mãn, nếu đang giường đơn gối chiếc ắt gặp được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.

3 tuổi phú quý này Trời cho thuận lợi nhất Quý Mão 2023, làm chơi đăn thật' có tiền tỷ trong tay, biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì, mua sắm thả ga, không lo giá cả, lộc ăn 3 đời không hết - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tài vận của người tuổi Dần trong năm 2022 bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sao Thái Tuế. Tuy nhiên, trong năm tới này, vận trình của bạn lại đặc biệt may mắn và hanh thông, cả về đường tình duyên lẫn tiền bạc. Do đó, bạn nên nhân thời cơ này thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ, chớ lãng phí thời gian kẻo hối tiếc.

Trong năm tới, bạn không chỉ được sao tốt chiếu mệnh, có thể hóa giải điều xui, xua đuổi vận đen, mà còn thu hút may mắn, tài lộc. Nhờ vậy, trong lĩnh vực tình yêu, bạn trở nên đào hoa, có thể phát triển suôn sẻ các mối quan hệ, cũng như gia tăng thu nhập.

Bài bài chỉ mang tính chất tham khảo.

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