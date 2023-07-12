Qua 0h ngày 14/7: 3 con giáp quý nhân phù trợ, sự nghiệp công danh lên như diều gặp gió, tận dụng các mối quan hệ tốt, gặp ý trung nhân

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 17:07

Trong cuộc sống và công việc luôn thuận lợi, tiền vào hầu bao như nước. Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đang chờ tin tức xin việc, thi cử, học hành, bầu cử dễ nhận được tin vui. Bản mệnh được quý nhân trợ giúp nên công việc tiến lên rất nhanh. Những ai muốn nộp hồ sơ, xin việc, khai trương có thể tận dụng. Vận trình tài lộc cũng khá vượng phát. Con giáp này có thể thu được một khoản khá và mở ra con đường làm ăn lâu dài, lợi nhuận thu về không ít. Những người nhập hàng, khai trương, xuất ngoại làm ăn cực kỳ có lộc tiền bạc.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Tỵ cũng vô cùng tốt đẹp, nhờ tài ăn nói khéo léo nên con giáp này gây được ấn tượng tốt với mọi người. Dù nửa kia có khó tính tới đâu bản mệnh cũng giữ được sự bình tĩnh, hài hòa, tạo thiện cảm tốt có lợi cho mình.

Qua 0h ngày 14/7: 3 con giáp quý nhân phù trợ, sự nghiệp công danh lên như diều gặp gió, tận dụng các mối quan hệ tốt, gặp ý trung nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong thời gian tới, dễ có kiện tụng, tranh chấp, tiểu nhân trong công việc vì gặp Thiên Quan. Con giáp này là người có năng lực nhưng vì chưa gặp thời nên chưa bật lên được, suốt ngày bị soi mói, gây khó dễ. Tuổi Ngọ nhờ ngũ hành tương sinh Hỏa Thổ nên may mắn ùn ùn kéo tới trong chuyện tình cảm. Dễ có đám cưới đến với bạn hoặc họ hàng nhà bạn. Bản mệnh sẽ có những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm, mối quan hệ có cơ hội phát triển lên một mức cao hơn. 

Công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ kiếm tiền nhờ Tam Hội cục chiếu vận. Con giáp này làm gì, đi đâu cũng có người sẵn lòng giúp đỡ nên cứ mạnh dạn kiếm tiền không phải rụt rè làm gì cho thiệt thân.

Qua 0h ngày 14/7: 3 con giáp quý nhân phù trợ, sự nghiệp công danh lên như diều gặp gió, tận dụng các mối quan hệ tốt, gặp ý trung nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Ấn cho thấy những trách nhiệm công việc, những đòi hỏi sẽ thôi thúc bạn không ngừng nghỉ. Mùi là con giáp có nghị lực và giỏi đảm đương công việc nên khó bị kiệt sức, chỉ có điều bạn cần cẩn thận trong việc quản lý nhân viên hoặc bày tỏ ý kiến với sếp. Con giáp này gặp được quý nhân nên các mối quan hệ kiếm tiền cũng phát triển khá tốt. Nhưng đôi khi vì quá tốt tính nên bạn dễ bị bạn bè hoặc người quen quỵt tiền. Người ta vẫn nhớ nợ nhưng chẳng qua là vì họ cố tình không muốn trả cho bạn.

 

Ngũ hành hai hành Thổ tương hòa cho thấy tình yêu có chút tiến triển, bạn cần tích cực hơn nữa trong các mối quan hệ của mình. Con người không phải ai cũng ngoan ngoãn, tốt bụng vì vậy bạn đừng tin người quá vội.

Qua 0h ngày 14/7: 3 con giáp quý nhân phù trợ, sự nghiệp công danh lên như diều gặp gió, tận dụng các mối quan hệ tốt, gặp ý trung nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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