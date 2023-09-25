Qua 00h đêm nay, 26/9/2023: 3 con giáp có công trời không phụ lòng, khổ nạn chuyển phúc tài, đổi đời sau một đêm

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 26/9/2023, tuổi Dậu có những suy nghĩ đổi mới và tích cực. Con giáp này cho rằng mình không thể cứ mãi ôm khư khư một quan điểm hoặc một thói quen nào đó. Đã đến lúc bản mệnh thấy mình cần phải thay đổi để tiến bộ hơn.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, con giáp này có thể sẽ khiến cho nửa kia cảm thấy ngột ngạt bởi sự quan tâm thái quá của mình. Dù là hai người gần gũi đến mấy, bản mệnh cũng cần cho đối phương chút riêng tư cá nhân để làm bất cứ điều gì mà mình thích.

Trong công việc, bản mệnh chịu khó lắng nghe ý kiến của mọi người hơn, nhờ vậy mà khắc phục được một vài lỗi tồn tại từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tránh được nhiều tổn thất vì biết nghe theo lời khuyên của người giàu kinh nghiệm.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai, nhờ sự hỗ trợ của Tam Hợp cục, người tuổi Thìn sẽ trải qua những thay đổi tích cực trong tình cảm và các mối quan hệ xung quanh. Cặp đôi sẽ tìm được sự thấu hiểu sau những xung đột và mâu thuẫn trước đây. Họ đã học cách lắng nghe và chia sẻ, thay vì chỉ tự bảo vệ quan điểm riêng. Để tình yêu phát triển mạnh mẽ hơn, hãy dành thời gian cho những khoảnh khắc lãng mạn và duy trì tình cảm ấm áp.

Tỷ Kiên sẽ mang lại năng lượng dồi dào và tích cực, giúp người tuổi Thìn đối mặt với thách thức. Càng nhiều thách thức, họ càng thể hiện khả năng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những lĩnh vực mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ sẵn sàng làm việc bất kể thời gian.

Công việc: Người tuổi Ngọ làm việc vì đam mê, không tiết kể thời gian.

Tình cảm: Xa cách người yêu dù rất buồn phiền, nhưng tâm tình dễ lẫn lộn.

Tài lộc: Mức thu nhập hiện tại, nên cân nhắc kĩ lưỡng, hạn chế tiêu xài hoang phí.

Sức khoẻ: Duy trì sức khoẻ bản thân, hạn chế ăn uống cay nóng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.