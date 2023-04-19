Qua 00h đêm nay (20/4/2023): 3 con giáp cần đề phòng tai ương, tránh chuyện sân si, cẩn thận mất chức, làm ăn thua lỗ

Theo tử vi con giáp tháng 4, những tuổi sau có Thương Quan nên rất bấp bênh cần lưu ý nhiều.

Tuổi Mùi Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Mùi thường bị cô lập giữa tập thể, tất cả là bởi bạn đã hành xử quá độc đoán, kiêu ngạo trong khoảng thời gian qua. Bạn tự coi mình là người có vị thế cao để ra lệnh cho tất cả người khác.

Trên thực tế, nếu bạn chỉ là một nhân viên bình thường thì bạn nên để ý tới vị thế của mình, đừng bắt người khác phải nghe theo mình răm rắp. Nếu muốn ra lệnh cho người khác, bạn cần thể hiện bản thân để giữ một vị trí cao hơn đã. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.). Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy mới gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ may mắn biết đến người hướng dẫn mở lối công danh. Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay may mắn gặp được quý nhân thận trọng trong đường công danh, mở lối hoàn thành mục tiêu đúng hạn. Tình duyên: Tình duyên thăng hoa, cả hai gặp nhau trong tình trạng đều mong muốn tìm nửa kia vừa ý. Tài lộc: Tiền tài thu được về ít, đôi lúc tiêu hao quá đà. Sức khỏe: Ăn uống điều độ, hạn chế đồ ăn nấu sẵn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tuổi Hợi hôm nay đã sẵn sàng cho một sự thay đổi, nhưng bạn đang cố gắng đoán thay đổi này diễn ra khi nào, ở đâu và như thế nào. Nếu bạn không thể kiểm soát thì hãy mặc kệ, nó sẽ xảy ra khi đến thời điểm. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (20/4/2023): 3 tuổi 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu nhanh chóng mặt, phất lên như diều gặp gió Tử vi con giáp tháng 4/2023 này cho thấy những con giáp sau có tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi.

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