Phủi sạch vận xui: 3 con giáp phát tài gánh lộc về nhà, ví căng đầy, chuyện tình cảm hanh thông trong 13 ngày tới

Tử vi của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra thuận lợi đủ đường. Người tuổi này không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thời gian để giúp đỡ những người xung quanh ở thời điểm hiện tại.

Vận trình tình cảm gặp nhiều phiền toái. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy dần xuất hiện vết rạn nứt, đồng thời sự né tránh của những người trong cuộc khiến cho cảm xúc thêm phần phai nhạt.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy Người tuổi Dậu may mắn được Thiên Ấn che chở nên sẽ có đủ điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, môi trường làm việc thân thiện hiện tạo cũng tạo cho bạn nguồn cảm hứng lớn lao, hăng hái cống hiến hết mình. Con giáp này có thể tìm được cộng sự tin cậy, phù hợp với mục đích của mình. Sự nghiệp của Dậu đang tiến băng băng đúng với mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Nếu nỗ lực hơn nữa, bạn thậm chí có thể rút ngắn con đường tới thành công, sớm chạm tay cái cái đích như mong muốn từ lâu.

Kim sinh Thủy giúp tình cảm lứa đôi ngày càng thăng hoa. Để đi tới được như ngày hôm nay, cả hai đã phải trải qua không ít sóng gió nên hai bạn ngày càng trân trọng tình yêu của mình hơn. Người độc thân dù chưa thể cải thiện tình trạng hiện tại ngay lập tức nhưng ít nhất bạn đã chịu mở lòng, đây là một tín hiệu đáng mừng.

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Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất lên hương, bản mệnh làm việc năng suất nhờ sự tập trung và khả năng đánh giá tình huống chính xác, được cấp trên ghi nhận đánh giá cao và trả công xứng đáng. Lộc tài không có nhiều biến động nếu biết cân nhắc mọi thứ hợp lý.

Bạn không nên chấp niệm quá khứ, đừng vì nó mà dằn vặt bản thân cũng như người ấy, chỉ khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ thêm mà thôi. Không dùng được thuốc tây, bạn có thể dùng thuốc bắc, thuốc nam miễn sao giúp khoẻ mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm