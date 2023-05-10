Phúc Tinh ghi tên 3 con giáp vào "sổ lộc" trong 4 ngày liên tiếp (11, 12, 13 và 15/5): Luân phiên nhận lộc Thần Tài, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 10:19

Đúng 4 ngày tới, 3 con giáp được Phúc Tinh cưng chiều, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu, sự nghiệp phát triển.

 

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Trong thời gian này, con giáp này có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó. Tinh thần của tuổi Dần cũng thăng hoa, hỷ tín đến tới tấp. Những rắc rối sẽ được tuổi Dần nhanh chóng tháo gỡ. Nhìn chung, không có gì có thể ngăn cản bước chân của tuổi Dần tiến lên phía trước.

Phúc Tinh ghi tên 3 con giáp vào 'sổ lộc' trong 4 ngày liên tiếp (11, 12, 13 và 15/5): Luân phiên nhận lộc Thần Tài, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng tuổi Sửu vì bạn là con giáp may mắn trong thời gian này. Bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa.

Tử vi dự đoán, trên phương diện sự nghiệp, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách thì bạn sẽ vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, vừa dần khẳng định được vị thế của mình.

Phúc Tinh ghi tên 3 con giáp vào 'sổ lộc' trong 4 ngày liên tiếp (11, 12, 13 và 15/5): Luân phiên nhận lộc Thần Tài, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các hoạt động cầu tài cũng diễn ra thuận lợi, nhờ vậy mà người kinh doanh buôn bán trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Trong thời gian này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến bạn choáng ngợp. Hãy bình tĩnh để có thể cân nhắc xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Mùi là người có thái độ sống nghiêm khắc và cẩn trọng. Trước khi làm bất cứ việc gì, họ luôn thận trọng tính toán một cách cẩn trọng trước khi tiến hành.

Phúc Tinh ghi tên 3 con giáp vào 'sổ lộc' trong 4 ngày liên tiếp (11, 12, 13 và 15/5): Luân phiên nhận lộc Thần Tài, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, con giáp này khá xuề xòa, giản dị nhưng cũng khá bảo thủ. Muốn thành công hơn, người tuổi này cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ người khác. Việc kiên trì học hỏi sẽ giúp con giáp này ngày một vững vàng trong công việc.

Trong thời gian này, người tuổi Mùi được dự đoán có tài vận vượng phát, đường thăng tiến rộng mở. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người đầu tư kinh doanh cũng nhận được cơ hội đầu tư tốt, giúp gia tăng lơi nhuận. Người tuổi Mùi còn có vận quý nhân vượng. Họ được người tốt giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm nên sẽ thu về thành quả như mong đợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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