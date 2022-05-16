Phúc khí dâng trào, 3 con giáp chuẩn bị hốt bạc về nhà, làm nhẹ nhàng cũng kiếm ra vài tỉ ăn chơi, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiên trong 5 ngày tới 17/5 - 21/5

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 17:34

Dưới đây chính là 3 con giáp may mắn nhất trong năm ngày tới trên cả phương diện tài lộc lẫn tình duyên.

Tuổi Tị

Trời sinh những người tuổi Tị có vận mệnh giàu sang phú quý. Một khi có ý định làm ăn và dốc hết sức mình vào công việc họ ưa thích thì chắc chắn họ sẽ vô cùng thành công và giàu có.

Phúc khí dâng trào, 3 con giáp chuẩn bị hốt bạc về nhà, làm nhẹ nhàng cũng kiếm ra vài tỉ ăn chơi, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiên trong 5 ngày tới 17/5 - 21/5 - Ảnh 1
Tuổi Tị nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 5 ngày tới tài vận của người tuổi Tị sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ. Tuổi Tị sẽ nắm trong tay cơ hội đổi đời. Cuộc sống sẽ bước sang trang với mọi điều hanh thông, may mắn và có tài có lộc. 

Tình yêu như ý, con giáp khiến người ấy cảm thấy hài lòng và biết ơn vì cách quan tâm của họ dành cho nửa kia. Nếu tiếp tục phát huy tình cảm này thì sớm thôi hai người sẽ về chung một nhà.

Tuổi Thân

So với những người khác, người tuổi Thân tuy không được may mắn bằng nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thân nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để.

Phúc khí dâng trào, 3 con giáp chuẩn bị hốt bạc về nhà, làm nhẹ nhàng cũng kiếm ra vài tỉ ăn chơi, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiên trong 5 ngày tới 17/5 - 21/5 - Ảnh 2
Quý nhân tương trọ, phát vượng, phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Thân sẽ có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực. Quý nhân vận dần vượng lên, con giáp này nếu biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắc đây sẽ là thời điểm bùng nổ của con giáp này.

Trong tuần này tuổi Thân gặp được ý trung nhân, tình yêu phơi phới giúp con giáp có thêm động lực tinh thần làm việc. 

Tuổi Mùi

Những ai thuộc tuổi Mùi cũng được trời sinh có số sướng, tiền bạc dồi dào. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Mùi cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Mùi luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Phúc khí dâng trào, 3 con giáp chuẩn bị hốt bạc về nhà, làm nhẹ nhàng cũng kiếm ra vài tỉ ăn chơi, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiên trong 5 ngày tới 17/5 - 21/5 - Ảnh 3
Cát tinh soi chiếu, thần tài đưa lộc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 5 ngày tới, có cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Mùi. May mắn gia tăng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, khiến động lực cố gắng của người tuổi Mùi ngày càng được nâng cao. Vận may nghề nghiệp đang trên đà phát triển. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Mùi hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

Trong chuyện tình duyên, nếu con giáp thực sự yêu mến người ấy thì phải cố gắng hơn nữa nếu không cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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