Tử vi 4 ngày tới 17/5 - 20/3 : Các con giáp thịnh vượng, giàu sang, vàng chảy ào ào vào túi, may mắn ngập tràn

Tuổi Sửu đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Nếu được người mình không thích theo đuổi thì phải thẳng thắn từ chối, đừng lấy họ làm lốp dự phòng kẻo tự chuốc lấy phiền phức cho mình.

4 ngày tới đây, con giáp tuổi Sửu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc đến nhà. Vận may đến không ngừng khiến con giáp này làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hanh thông thuận lợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người giàu nghị lực, sống kiên cường, can đảm và giàu ý chí vươn lên. Họ cũng là người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nhất trong 12 con giáp.

Mão mở rọng cửa đón thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, Mão sẽ là con giáp phát tài rực rỡ trong 4 ngày tới. Con giáp này sẽ mở rộng cửa đón thần tài vào nhà, thời gian này chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Tuổi Mão mải mê sự nghiệp, chưa muốn tìm bạn đời cho lắm, lại từ chối nhiều lời giới thiệu nồng nhiệt của mọi người.

Tuổi Tỵ

Con giáp này giỏi lập kế hoạch, dám nghĩ dám làm. Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nhưng họ không vì thế mà nản lòng, bỏ cuộc. Người tuổi Tỵ cầu tiến, luôn cố gắng không ngừng để vươn lên trong cuộc sống.

Sự nghiệp thăng tiến, cơ hội phát triển trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là thời kỳ đỉnh cao để Tỵ phát triển sự nghiệp. Nếu nắm bắt thời cơ thì không chỉ tiền tỷ trong tay, nhà đẹp xe sang cũng đang chờ Dậu phía trước.

Tính tình tương đối mềm mỏng, dễ gặp đào hoa sát.Tuổi Tỵ đừng cảm động chỉ vì người khác đối xử tốt với bạn, hãy xem tính cách của họ có tốt hay không.

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo