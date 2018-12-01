Phụ nữ tuổi này khiến đàn ông quy phục, cuồng si say đắm, chiều chuộng suốt đời

Tâm linh - Tử vi 01/12/2018 05:30

Nếu bạn thuộc những nàng giáp này thì cả đời đều được đàn ông săn đuổi, không làm gì cũng được nâng niu yêu chiều như báu vật.

Phụ nữ tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi sống thoải mái, rộng lượng, luôn quan tâm đến người xung quanh. Cô ấy không ngại vất vả, luôn sát cánh cùng chồng vượt mọi trở ngại.

Không những vậy, nàng giáp này còn mang đến vận may cho chồng, biết vun vén gia đình nên được nhà chồng yêu quý. Vì vậy, chồng chẳng cần phải lo âu gì mà hoàn toàn chú tâm vào sự nghiệp.

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Phụ nữ tuổi Hợi sống thoải mái, rộng lượng, luôn quan tâm đến người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu dịu dàng và giàu bao dung. Cô ấy luôn ủng hộ sự nghiệp của chồng, là hậu phương vững chắc để chồng thành công.

Dù là về tinh thần hay vật chất, cô ấy đều ra sức giúp chồng. Chỉ cần có người vợ tuổi Sửu bên cạnh, chồng luôn có thể làm ăn thành đạt, may mắn không ngừng.

Phụ nữ tuổi này khiến đàn ông quy phục, cuồng si say đắm, chiều chuộng suốt đời - Ảnh 2
Chỉ cần có người vợ tuổi Sửu bên cạnh, chồng luôn có thể làm ăn thành đạt, may mắn không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão

Trong 12 con giáp, phụ nữ tuổi Mão có số vượng phu ích tử, họ đều trở thành mẹ hiền vợ đảm sau khi lấy chồng.

Phụ nữ tuổi Mão nhã nhặn từ lời nói đến hành động nên luôn khiến người xung quanh yêu quý. Họ lại khéo léo trong cư xử, biết cách vun vén gia đình. Đàn ông đứng trước một người phụ nữ thế nào thì cả đời chẳng dám rời mắt.

Phụ nữ tuổi này khiến đàn ông quy phục, cuồng si say đắm, chiều chuộng suốt đời - Ảnh 3
Trong 12 con giáp, phụ nữ tuổi Mão có số vượng phu ích tử, họ đều trở thành mẹ hiền vợ đảm sau khi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn có số lấy chồng giàu, là quý nhân của chồng. Họ khi đã lấy chồng là luôn vì gia đình. Không chỉ vậy, nàng giáp này còn biết chăm sóc bản thân, luôn khiến chồng say mê dù đã lấy nhau bao năm.

Từ chuyện sự nghiệp đến gia đình, mọi điều đều thuận lợi với người tuổi Thìn. Đây là con giáp đặc biệt tốt đẹp đường hôn nhân gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Hết tháng 11 cũng là lúc khổ tận cam lai, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần, trước Tết 2019 tiền bạc và may mắn kéo đến liên tiếp

Hết tháng 11 cũng là lúc khổ tận cam lai, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần, trước Tết 2019 tiền bạc và may mắn kéo đến liên tiếp

Tử vi học có nói, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp tới đây sẽ khổ tận cam lại, bất kể trước đây cuộc sống có nhiều khó khăn gì, nhưng hết tháng 11 này, cuộc sống sẽ bình yên trở lại. Đặc biệt trước Tết nguyên đán 2019, họ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố.

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