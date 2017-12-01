Phụ nữ sinh tháng này ly hôn rồi lại quyến rũ ‘chết người’, đào hoa ngất trời, đàn ông đổ rạp say mê!

Tâm linh - Tử vi 01/12/2017 06:30

Phụ nữ sinh tháng này ly hôn rồi lại càng đào hoa quyến rũ, đàn ông xếp dài ‘xin chết’.

Bảo Bình

Phụ nữ Bảo Bình thường rất mạnh mẽ, luôn có nguyên tắc rõ ràng. Họ không dễ dàng nghe theo lời bất cứ ai mà chỉ làm điều mình cho là đúng. Do đó sau khi đã qua giai đoạn đổ vỡ, họ sẽ lấy lại được cân bằng, không còn vướng bận quá nhiều để ảnh hưởng nhiều chuyện khác.

Đây cũng là dạng phụ nữ cầm lên được thì bỏ xuống được, đã kết thúc là không nhìn lại. Từ đó mà họ luôn sẵn sàng cho những đoạn nhân duyên khác. Nhờ sự lạc quan, phóng khoáng mà phụ nữ Bảo Bình luôn thu hút ánh nhìn của đàn ông.

Nhân Mã

Phụ nữ Nhân Mã kiên định và rất thực tế. Khi đã ly hôn rồi, họ sẽ không quá tiêu cực mà xem như một cú vấp ngã cần có trong đời. Nhân Mã sẽ cố gắng vượt qua mà tiếp tục tận hưởng cuộc sống đủ đầy nhất. Họ không muốn phí phạm thời gian vì những chuyện đã qua.

Đổ vỡ torng hôn nhân cho Nhân Mã bài học quý giá. Họ sẽ vẫn lưu giữ những hồi ức đẹp và sẽ quên đi những chuyện muộn phiền. Từ đó mà họ luôn sống rất lạc quan, năng động, luôn rất quyến rũ với đàn ông. Một cái kết đẹp đang đợi Nhân Mã!

Phụ nữ sinh tháng này ly hôn rồi lại quyến rũ ‘chết người’, đào hoa ngất trời, đàn ông đổ rạp say mê! - Ảnh 1
Họ không muốn phí phạm thời gian vì những chuyện đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Song Tử

Phụ nữ Song Tử luôn thích nghi rất tốt với đổi thay. Khi yêu, họ yêu hết mình nhưng khi đã kết thúc rồi thì cũng không quá mang nặng đau lòng. Họ lựa chọn lãng quên để sống tốt hơn. Họ sẽ dần quen với cuộc sống sau ly hôn và dần mở lòng với những mối quan hệ khác.

Với tính cách nhiệt tình, sôi nổi mà họ luôn tạo cho người đối diện cảm giác vui vẻ, thoải mái. Vì vậy mà họ luôn là tâm điểm hút ánh nhìn của đàn ông. Từ đây mà vận đào hoa càng rực rỡ, họ có cơ hội tìm một nửa thực sự cho mình.

Song Ngư

Phụ nữ Song Ngư nổi bật với sự nữ tính, sẻ chia và chân thành. Sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân, Song Ngư vẫn tôn trọng người cụ, sẵn sàng chúc họ hạnh phúc. Với sự lương thiện vốn có, cung hoàng đạo này chọn tha thứ và buông bỏ để không tổn thương chính mình thêm.

Họ học cách chấp nhận và bỏ qua những chuyện cũ. Họ tìm đến những điều vui vẻ trong cuộc sống và sẵn sàng đón nhận những tình cảm khác. Đàn ông khó lòng chối từ sự hiền lành dịu dàng của cung hoàng đạo này!

Phụ nữ sinh tháng này ly hôn rồi lại quyến rũ ‘chết người’, đào hoa ngất trời, đàn ông đổ rạp say mê! - Ảnh 2
Họ học cách chấp nhận và bỏ qua những chuyện cũ. Họ tìm đến những điều vui vẻ trong cuộc sống và sẵn sàng đón nhận những tình cảm khác - Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ

Phụ nữ Xử Nữ luôn hướng mình theo sự hoàn mỹ. Họ luôn có cách nhìn rất đúng đắn về mình và mọi thứ xung quanh. Sau khi ly hôn, họ luôn tự tìm cho mình những bài học và kinh nghiệm, cũng như tự thấy mình đã trưởng thành và chín chắn hơn.

Họ tôn trọng quá khứ và càng chú trọng tương lai. Do đó họ sẽ không quá ủy lụy hay khổ đau vì chuyện cũ mà cố gắng dũng cảm đi tiếp. Chính nhờ tính cách này mà họ khiến đàn ông say mê, luôn muốn đến gần và chinh phục.

Ly hôn không phải là kết thúc, vì vậy đừng nghĩ bản thân đã không còn gì. Hãy cố gắng hoàn thiện mình hơn, chăm chút bản thân, khiến mình giá trị hơn gấp trăm lần. Chắc chắn sẽ có người dùng giá trị trăm lần đó để quý trọng mình, phụ nữ nhé!

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Từ khóa:   cung hoàng đạo phụ nữ ly hôn

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