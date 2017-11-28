3 con giáp vận đào hoa ngập lối, kẻ đón người đưa xếp hàng dài suốt năm 2018

Tâm linh - Tử vi 28/11/2017 06:30

Sang năm 2018 này, vận đào hoa của 3 con giáp sau rất thịnh, người theo đuổi, kẻ trồng cây si cứ xếp hàng dài suốt năm.

Tuổi Dậu

2018 là năm tình duyên của người tuổi Dậu lên ngôi. Hầu như đi đến đâu họ cũng là tâm điểm để người khác phái phải dõi theo bởi cử chỉ thanh tao, trang nhã đầy thu hút ở họ. Từ đó mà kẻ đón người đưa cứ xếp hàng dài, sẵn sàng nuông chiều son đón họ không dứt. Tất cả đều ra sức tìm cách theo đuổi và khiến lòng dạ họ ngả nghiêng. Con giáp này có thể bị động đợi chờ hoặc chủ động tìm đến tình yêu của mình đều có kết quả mỹ mãn.

3 con giáp vận đào hoa ngập lối, kẻ đón người đưa xếp hàng dài suốt năm 2018 - Ảnh 1
. Con giáp này có thể bị động đợi chờ hoặc chủ động tìm đến tình yêu của mình đều có kết quả mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ tháng đầu năm 2018 sẽ là bước tiến đầy quan trọng trong tình duyên của người tuổi Tỵ. Đây sẽ là thời gian cực kỳ tốt đẹp để họ có những khoảnh khắc lãng mạn và hạnh phúc nhất. Qua hết  những gì đau lòng, muộn phiền, từ đây tình yêu đầy ấm áp sẽ gõ cửa trái tim họ. Hơn nữa, tình duyên sẽ tốt đẹp đến mức có tin vui ngay trong tháng này, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!

Chuyện tình yêu sẽ có lúc không vui, nhưng đã qua rồi thì đừng nhớ lại nữa. Nỗ lực hết mình thì cả hai sẽ nhanh đến bến bờ hạnh phúc.

3 con giáp vận đào hoa ngập lối, kẻ đón người đưa xếp hàng dài suốt năm 2018 - Ảnh 2
Từ tháng đầu năm 2018 sẽ là bước tiến đầy quan trọng trong tình duyên của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

2018 là năm thích hợp để người tuổi Sửu nghĩ đến chuyện trăm năm yên bề gia thất. Những người bạn thấy phù hợp để tiến đến hôn nhân trong năm nay thật sự rất đáng tin. Và nếu muốn có con thì tháng 4 hay 5 sẽ là tốt nhất.

Sự nghiệp của con giáp này trong năm nay cũng ổn định. Công việc gặp nhiều may mắn nên rất hanh thông. Với ai làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thể hiện chính mình, được cân nhắc thăng chức và trọng dụng. Ai kinh doanh thì sẽ càng mở rộng quy mô làm việc, chuyện thành công chỉ là sớm muộn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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