4 con giáp tình ngập lối, tiền đầy nhà, phù phiếm xa hoa hết phần thiên hạ trong tháng 12/2017

Chuyện tình cảm phải từ hai phía thì mới mong lâu bên. Nhưng cũng đừng vì cái tôi của bản thân quá nhiều mà trở nên vô tâm, đôi khi ích kỷ không hay. Cả hai nên vun đắp sự thấu hiểu và sẻ chia nhiều hơn để tình cảm ngày một bền chặt.

Trong tháng 12 dương lịch này, tình duyên của người tuổi Dậu rất rực rỡ, hạnh phúc đủ đầy. Người độc thân sẽ tìm được một nửa như mong muốn. Dù bạn, họ nên kiểm soát tình cảm của mình, đừng quá cảm tính mà dễ khiến tình duyên không thành.

Với những ai đã có đôi có cặp thì đây là thời gian để cả hai thấu hiểu và kéo gần khoảng cách hơn. Đừng để tình cảm vì thời gian mà nhạt nhòa, đã về một nhà bao lâu rồi cũng nên làm mới tình cảm. Nếu có mâu thuẫn thì nên ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Đây sẽ là tháng dễ có trục trặc trong tình cảm khi vận đào hoa của người tuổi Dậu rất thịnh. Nếu cứ tranh cãi và thiếu thấu hiểu thì tình cảm dễ đổ vỡ.

Tuổi Tý

Tháng 12 này rõ ràng là tháng tình duyên cho người tuổi Tý. Dù độc thân hay đã yên phận thì tình duyên đều rất tốt đẹp. Ai chưa tìm được hạnh phúc sẽ được quý nhân đưa lối dẫn đường, tìm được nửa kia như ý.

Vận đào hoa giúp họ được nhiều người theo đuổi, họ lại dễ dàng đi theo tiếng gọi tình cảm của mình. Đây quả thật là lúc để họ tìm được chân tình đời mình.

Những ai đã có đôi có cặp rồi thì có cãi vã nhưng vẫn dễ dàng vượt qua được, từ đó mà thương yêu nhau hơn. Đây cũng là lúc tất bật cuối năm, dù vậy cặp đôi cũng không vì vậy mà làm nhạt đi tình cảm.

Tuổi Mão

Vận đào hoa của người tuổi Mão giúp họ có thêm nhiều niềm vui trong tháng 12 này. Gia đạo hạnh phúc, tình cảm vui vẻ.

Con giáp có gia đình rồi thì dễ có cảm giác thất vọng khi bước vào hôn nhân. Nhưng cứ từ từ, họ sẽ thấy những điều tốt đẹp phía sau đang đợi chờ.

Dù rằng sẽ có lúc tình cảm có phần nhàm chán nhưng hãy dành thời gian vun đắp tình cảm, đừng vì cái tôi quá lớn mà khiến hôn nhân đổ vỡ.

Đây cũng là thời gian những ai còn độc thân bị gia đình giục chuyện tình cảm. Nhưng cứ yên tâm vì sẽ có nhiều may mắn tình duyên tìm đến. Và bản thân người tuổi này cũng rất hút tình duyên. Từ đây mà dễ tìm được đối phương thích hợp, dễ thấu hiểu và nghĩ chuyện tương lai cùng nhau.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường khiến ai cũng ganh tị vì tình duyên rất đẹp. Chuyện gì cũng suôn sẻ. Dù có gặp mâu thuẫn cũng dễ dàng vượt qua, càng khiến tình cảm thêm vững vàng.

Cả hai bên nhau ngày một gắn kết và thấu hiểu hơn. Với ai đã yêu hay cưới nhau lâu ngày thì hãy nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm. Đừng để tình cảm chỉ là thói quen, dễ dẫn đến nhàm chán.

Với ai còn độc thân thì nên chủ động tìm kiếm nhân duyên của mình. Vận đào hoa của họ đang rất tốt, dễ dàng thu hút đối tượng thích hợp. Đừng lo sẽ bị chối từ, sự nổi bật hòa đồng của họ sẽ khiến người khác khó lòng chối bỏ được.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.