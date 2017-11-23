4 con giáp rung đùi đếm tiền suốt năm 2018, công thành danh toại, tình duyên phừng phừng ngập lối

Tâm linh - Tử vi 23/11/2017 06:30

Đây là những con giáp có công danh, tình duyên, chuyện gì cũng tốt đẹp trong năm 2018

Tuổi Tý

Đây là con giáp có năm 2018 suôn sẻ hanh thông nhất. Sự nghiệp, sức khỏe, gia đạo đều rất tốt đẹp. Trong sự nghiệp, chỉ cần làm ăn lương thiện thì may mắn sẽ tự đến, quý nhân luôn giúp sức suốt năm. 2018 cũng là năm ăn nên làm ra của tuổi Tý, chỉ cần thật thà làm lụng. Còn nếu gian dối thì thế nào cũng mất hết vốn liếng.

Người đang yêu thì nên vun đắp. Để nhận vận may, con giáp nên đi chùa chiềng nhiều. Tình duyên trong năm 2018 suôn sẻ, có thể thành gia lập thất.

4 con giáp rung đùi đếm tiền suốt năm 2018, công thành danh toại, tình duyên phừng phừng ngập lối - Ảnh 1
Đây là con giáp có năm 2018 suôn sẻ hanh thông nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trong năm 2018 chuyện gì cũng rất tốt đẹp. Đây sẽ là năm người tuổi Tỵ được nhiều người giúp sức nhất. Dù vậy vẫn nên kiềm bớt bản tính nóng nảy của mình để sự nghiệp không bị ảnh hưởng, cuộc sống có thể yên vui hơn. Và người làm ngành thiết kế hay nghệ thuật sẽ có nhiều vận may không ngờ.

Với ai có độc thân thì đây cũng là lúc tìm được tình duyên như ý. Ai đang yêu thì nên tránh mâu thuẫn.

Tuổi Sửu

2018 là năm tốt đẹp cho chuyện cưới sinh của người tuổi Sửu. Đối phương sẽ là người rất đáng tin tưởng. Có con trong năm nay thì nên chọn tháng 4, 5 hay 6 là tốt nhất.

Sự nghiệp của con giáp này cũng ổn định. Họ gặp may mắn nhiều nên công việc rất hanh thông. Người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thể hiện mình, được sếp trọng dụng, có khả năng thăng quan tiến chức. Những ai làm ăn kinh doanh thì nên tranh thủ thời cơ thích hợp mở rộng quy mô, sẽ thành công hơn.

Dù vậy, họ nên thư giãn, bớt căng thẳng và áp lực trong năm 2018. Hãy thoải mái đôi chút, trò chuyện với gia đình, bạn bè để cùng tìm ra giải pháp.

4 con giáp rung đùi đếm tiền suốt năm 2018, công thành danh toại, tình duyên phừng phừng ngập lối - Ảnh 2
Những ai làm ăn kinh doanh thì nên tranh thủ thời cơ thích hợp mở rộng quy mô, sẽ thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

2018 không có quá nhiều biến động với người tuổi Dần, từ công việc, tình duyên hay gia đạo đều tốt đẹp. Nếu có dự định gì thì hãy mạnh dạn thực hiện vì nếu cố gắng thì thế nào cũng thành công.

Sự nghiệp của họ trong năm nay có bước phát triển. Ai đang kinh doanh thì thế nào cũng doanh thu cứ tăng không ngừng, ngày một lớn mạnh. Năm 2018 , con giáp này có quý nhân giúp sức nên chuyện gì cũng tốt. Và chỉ cần cố gắng hết sức thì sẽ luôn có kết quả bất ngờ.

Nhưng tình trạng sức khỏe của họ trong năm 2018 lại không mất tốt, dễ bệnh vặt. Do đó hãy cố gắng rèn luyện cơ thể, thư giãn hợp lý hơn nhé!

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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