Phụ nữ sinh ngày Âm lịch này mang VƯỢNG PHÚ QUÝ, là HỒNG PHÚC của gia đình, giúp chồng đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 08:02

Phụ nữ sinh nhằm ngày Âm lịch này thường là người khéo chăm lo cho gia đình. Họ còn là cánh tay đắc lực giúp công việc của chồng ngày càng thuận lợi.

Phụ nữ sinh ngày 8 và 10 Âm lịch

Tử vi cho biết người sinh ngày 8, 10 Âm lịch thường hiền lành, hòa đồng. Họ làm việc chăm chỉ, không ngừng nghỉ. Những phụ nữ sinh 2 ngày này thường trải qua tuổi thơ nhiều đau thương, kém may mắn.

Họ thích nghi tốt với hoàn cảnh và không ngừng cố gắng vươn lên. Tới tuổi trưởng thành, phần lớn họ nên duyên với người đàn ông có chung lý tưởng, đồng chí hướng.

Sau khi kết hôn, họ khéo chăm lo cho con cái, giỏi quán xuyến việc nhà. Trong hoàn cảnh khó khăn, họ luôn giữ bình tĩnh, động viên, hỗ trợ chồng. Vì tài trí, linh hoạt và văn mình nên họ được nhiều người yêu mến.

Sự thành công của người chồng trong sự nghiệp có công lớn của người vợ sinh ngày 8, 10 Âm lịch. Người chồng dù trước kia có nghèo khó thì sau khi lấy được người vợ sinh 2 ngày này cũng đổi vận thành danh.

Phụ nữ sinh ngày Âm lịch này mang VƯỢNG PHÚ QUÝ, là HỒNG PHÚC của gia đình, giúp chồng đổi vận giàu sang - Ảnh 1

Phụ nữ sinh ngày 12 và 19 Âm lịch

Phần lớn phụ nữ sinh ngày 12 và 19 Âm lịch đều bận rộn cả ngày. Trong công việc họ luôn chăm chỉ, không ngơi nghỉ. Trong cuộc sống, họ không ngừng lo toan và vun vén cho gia đình.

Có thể nói họ là hình mẫu người vợ tốt, người mẹ hiền, nàng dâu hiếu thảo. Họ không ngại khó, ngại khổ, có thể vì gia đình mà hi sinh nhiều.

Bên cạnh đó, họ sống cởi mở, thấu tình đạt lý, biết đối nhân xử thế và bao dung với người khác. Họ cũng biết cách cân bằng giữa công việc và việc nhà.

Đặc biệt họ luôn sát cánh với chồng, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với chồng. Lúc chồng thành công, họ không quên nhắc nhở bạn đời đừng ngủ quên trên chiến thắng. Họ chính là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, đàn ông lấy được sẽ được hưởng phúc lớn.

Phụ nữ sinh ngày Âm lịch này mang VƯỢNG PHÚ QUÝ, là HỒNG PHÚC của gia đình, giúp chồng đổi vận giàu sang - Ảnh 2

Phụ nữ sinh ngày 28 Âm lịch

Phụ nữ sinh ngày 28 Âm lịch thường khắt khe với bản thân và mọi người xung quanh. Họ cầu toàn, luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Cho dù làm việc gì họ cũng giữ cho mình phong độ tốt nhất và phấn đấu cho kết quả hoàn hảo.

Với tính cách này họ kiếm được rất nhiều tiền, sớm thành đạt trong sự nghiệp. Bên cạnh đó họ cũng khéo quản lý tài chính, vun vén cho gia đình.

Họ hy sinh cho chồng con một cách thầm lặng, chẳng bao giờ kể khổ hay kêu ca. Người đàn ông lấy được người vợ này là phúc ba đời, hậu vận giàu sang, viên mãn.

Phụ nữ sinh ngày Âm lịch này mang VƯỢNG PHÚ QUÝ, là HỒNG PHÚC của gia đình, giúp chồng đổi vận giàu sang - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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