Phụ nữ không muốn rước họa vào thân, đừng dại phạm phải 15 điều tâm linh đại kỵ này

1. Vào những ngày “đèn đỏ”, phụ nữ đừng lui tới những nơi chùa chiềng, đi xem bói hay đến gần bàn thờ.

Dù rằng chuyện tin hay không tin vào những điều tâm linh là quan niệm và suy nghĩ của từng người. Nhưng thực tế chứng mình, vẫn là nhiều sự tồn tại tâm ly kì bí vẫn là câu hỏi bỏ dở mà khoa học vẫn chưa chính minh hết được. Có thế nào chăng nữa thì ông bà ta cũng có cái lý khi nói “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Phụ nữ nên tránh những những điều kiêng kị sau đây để không phải gặp những điều xui xẻo, rước họa vào thân.

2. Khi về đêm, đừng đánh son, trang điểm trước khi đi ngủ.

4. Không chải tóc khi đến nửa đêm.

5. Kiêng chải đầu khi ngồi xe ô tô, vì đây là hành động dễ mang đến xui xẻo cho tất cả mọi người trong xe.

6. Nếu lỡ phá thai thì phải đặt tên cho đứa trẻ và gửi lại chủa để được cầu nguyện.

7. Phụ nữ nên tránh phơi đồ khi đêm đến, nhất là đồ lót. Vì theo quan niệm tâm linh, hành động này dễ dẫn đến bị mắc duyên âm.

8. Khi đến đêm, nên tránh soi gương hay soi mình dưới nước.

9. Phụ nữ có bầu tránh đi dự đám xác. Vì người xưa có quan niệm người có thai dễ bị ảnh hưởng bởi âm khí, thai nhi có thể bị ma ám, sức khỏe về sau khó mà tốt được. Do đó, phụ nữ có bầu nên tránh đi viếng người đã mất.

Điều kiêng kỵ này cũng được khoa học chứng minh là đúng. Theo những nghiên cứu, âm khí chính là những chất nhiễm khuẩn của người đã mất vẫn còn tồn động lại. Phụ nữ mang bầu đi thăm viếng người đã mất không chỉ thêm đau buồn, lại còn khiến sức khỏe của mẹ và con bị ảnh hưởng.

10. Đừng mua lê làm quà thăm người bệnh. Vì trái lê là biểu hiện cho sự mất mát, chia lìa. Và hoa đỏ cũng sẽ không tốt, nhất là hoa hồng đỏ, như màu của máu. Và theo quan niệm của nhiều quốc gia Châu Á thì việc gửi tặng hoa hồng đỏ là tượng trưng cho sự mất mát, chết chóc. Khi đi thăm người bệnh, bạn nên chọn hoa màu trắng hay vàng sẽ tốt hơn.

11. Đại kỹ cắm đũa vào giữa chén cơm.

12. Tránh đặt giường ngủ đối diện cửa ra vào. Vì theo quan niệm tâm linh thì đây là cách bày trí dành cho người đã mất.

13. Khi đi trên đường, kiêng nhặt vật cá nhân hay tiền bạc. Vì thường thì có nhiều người không may gặp nạn mà mất đi đã đánh rơi tiền hay vật dụng. Và đây là những thứ mang là điều không may mắn cho người nhặt.

14. Phụ nữ tránh treo nhiều gương trong nhà, nhất là trong phòng ngủ. Gương dễ khiến phụ nữ làm điều không đúng. Nơi đặt gương tốt nhất là trong nhà vệ sinh.

15. Khi gặp thường xuyên những cơn ác mộng giống nhau thì trước khi đi ngủ, hãy để một quả trứng hay 1 miếng ngọc cạnh bên gối.

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