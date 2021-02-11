Phụ nữ có nốt ruồi ở những ‘chỗ hiểm’ này chỉ nằm duỗi mà ăn, giàu sang không ai sánh bằng

Nếu có nốt ruồi ở những chỗ này, bạn mang mệnh phú quý không cần phải lao động vất vả như những người khác cũng giàu có.

Bạn có đầu óc sáng tạo nên trong công việc được cấp trên trọng dụng, ưu ái cho giữ chức vụ cao. Trong hôn nhân, bạn là người phụ nữ mạnh mẽ , có thể giúp công danh của chồng phất lên.

Nốt ruồi nằm giữa lông mày cho thấy con đường công danh của bạn rất sáng. Bạn là người giỏi giang, biết nắm bắt cơ hội tốt nên giàu sang ngút trời. Đường tài lộc của bạn rộng mở, tiền bạc cứ hết rồi lại có quý nhân giúp đỡ, không lâm vào tình cảnh khó khăn.

Nói chung ai sở hữu nét tướng này thường không biết khổ là gì, nằm duỗi cũng có tài lộc đổ về đầy nhà. Đặc biệt, bạn đi đến đâu cũng được người khác yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình. Cuộc đời đã định bạn là hoàng hậu sống trong nhung lụa, giàu sang.

Nốt ruồi ở rốn

Theo nhân tướng học, rốn là bộ phận đại diện cho tài lộc, kho chứa tiền. Người có rốn càng sâu càng chứa được nhiều của cải, ít khi nghèo khổ. Người rốn cạn thường lận đận, khổ sở vì tiền bạc. Đặc biệt người có nốt ruồi ở rốn thường có mệnh vương giả, cuộc sống giàu sang không ai sánh bằng.

Phụ nữ mang mệnh sướng có nốt ruồi ở rốn - Ảnh minh họa: Internet

Khi độc thân, bạn là công chúa, mang nhiều may mắn về cho cha mẹ. Khi lấy chồng, bạn không chỉ giúp sự nghiệp của chồng phất lên mà còn mang tài lộc về cho gia đình.

Đây là nét tướng của phụ nữ giàu sang, ăn sung mặc sướng không lo nghĩ chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó bạn còn giúp chồng quản lý tiền bạc cực tài tình nên của cải trong nhà tha hồ sinh sôi nảy nở.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Đây là nét tướng của đàn bà tự lập, không dựa dẫm vào ai cũng có cuộc sống giàu sang. Bạn là người phụ nữ bản lĩnh trong công việc. Những người sở hữu nét tướng này luôn có nguồn năng lượng tích cực, mang may mắn đến cho mọi người xung quanh.

Phụ nữ giàu có thường sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ tuyệt vời luôn biết suy nghĩ cho chồng con. Vì vậy, bạn luôn được chồng yêu thương, cưng chiều số một.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm