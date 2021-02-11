Phụ nữ có nốt ruồi ở những ‘chỗ hiểm’ này chỉ nằm duỗi mà ăn, giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11/02/2021 18:00

Người phụ nữ giàu sang thường có những nốt ruồi ở những “chỗ kín” này, không chỉ mang số vương giả mà còn có lòng từ bi, luôn giúp đỡ người khó khăn.

Nếu có nốt ruồi ở những chỗ này, bạn mang mệnh phú quý không cần phải lao động vất vả như những người khác cũng giàu có.

Nốt ruồi ở lông mày

Nốt ruồi nằm giữa lông mày cho thấy con đường công danh của bạn rất sáng. Bạn là người giỏi giang, biết nắm bắt cơ hội tốt nên giàu sang ngút trời. Đường tài lộc của bạn rộng mở, tiền bạc cứ hết rồi lại có quý nhân giúp đỡ, không lâm vào tình cảnh khó khăn.

phu nu giau sang 1
Phụ nữ giàu sang có nốt ruồi ở bộ phận này - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có đầu óc sáng tạo nên trong công việc được cấp trên trọng dụng, ưu ái cho giữ chức vụ cao. Trong hôn nhân, bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, có thể giúp công danh của chồng phất lên.

Nói chung ai sở hữu nét tướng này thường không biết khổ là gì, nằm duỗi cũng có tài lộc đổ về đầy nhà. Đặc biệt, bạn đi đến đâu cũng được người khác yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình. Cuộc đời đã định bạn là hoàng hậu sống trong nhung lụa, giàu sang.

Nốt ruồi ở rốn

Theo nhân tướng học, rốn là bộ phận đại diện cho tài lộc, kho chứa tiền. Người có rốn càng sâu càng chứa được nhiều của cải, ít khi nghèo khổ. Người rốn cạn thường lận đận, khổ sở vì tiền bạc. Đặc biệt người có nốt ruồi ở rốn thường có mệnh vương giả, cuộc sống giàu sang không ai sánh bằng.

phu nu giau sang 2
Phụ nữ mang mệnh sướng có nốt ruồi ở rốn - Ảnh minh họa: Internet

Khi độc thân, bạn là công chúa, mang nhiều may mắn về cho cha mẹ. Khi lấy chồng, bạn không chỉ giúp sự nghiệp của chồng phất lên mà còn mang tài lộc về cho gia đình.

Đây là nét tướng của phụ nữ giàu sang, ăn sung mặc sướng không lo nghĩ chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó bạn còn giúp chồng quản lý tiền bạc cực tài tình nên của cải trong nhà tha hồ sinh sôi nảy nở.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Đây là nét tướng của đàn bà tự lập, không dựa dẫm vào ai cũng có cuộc sống giàu sang. Bạn là người phụ nữ bản lĩnh trong công việc. Những người sở hữu nét tướng này luôn có nguồn năng lượng tích cực, mang may mắn đến cho mọi người xung quanh.

phu nu giau sang 3
Phụ nữ giàu có thường sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ tuyệt vời luôn biết suy nghĩ cho chồng con. Vì vậy, bạn luôn được chồng yêu thương, cưng chiều số một.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 28 Tết: 3 con giáp nhận ‘hồng phúc tề thiên’, tổ tiên hiển linh phù trợ làm ăn phát tài

Đúng 28 Tết: 3 con giáp nhận ‘hồng phúc tề thiên’, tổ tiên hiển linh phù trợ làm ăn phát tài

Dưới đây là những con giáp may mắn nhận được “hồng phúc tề thiên”, ăn ở hiền lành nên được tổ tiên phù trợ làm ăn phát tài phát lộc đúng 28 Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ mạnh mẽ đàn bà tự lập nhân tướng học

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 43 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho