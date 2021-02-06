Đúng 28 Tết: 3 con giáp nhận ‘hồng phúc tề thiên’, tổ tiên hiển linh phù trợ làm ăn phát tài

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi được quý nhân phù trợ nên tiền bạc đổ về như nước. Đúng 28 Tết, bạn sẽ nhận được khá nhiều tin vui về đường công danh. Trong năm mới bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ nên làm một được mười, ngồi không cũng có lộc lớn.

Chính nhờ vận may cực khủng này mà con đường tài vận của bạn được cải thiện, tha hồ ăn sung mặc sướng. Những người tuổi Mùi được hưởng nhiều phúc lộc ơn trên ban cho, giàu sang ngút trời, trở thành đại gia ngầm tha hồ tiêu tiền. Bạn có tham vọng và sẵn sàng mạo hiểm nên bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành tích khủng.

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn được Thần linh giúp đỡ qua cơn khó khăn. Vận tài lộc của bạn dồi dào, công việc có nhiều khởi sắc hơn. Người làm kinh doanh, tìm được nguồn khách tiềm năng, doanh thu tăng vọt. Với những người tuổi Tý làm công ăn lương, thời điểm này khá tốt cho bạn thăng tiến, cải thiện thu nhập.

Tý được nâng đỡ hết sức nên tiền bạc đổ vào đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Tý sẽ được người tốt nâng đỡ nên công việc tiến triển theo hướng tích cực. Có thể bạn sẽ trở thành đại gia khét tiếng, tiền của đề huề, tiêu hoài không hết trong giai đoạn hoàng kim rực rỡ này.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có thể đạt được nhiều thành tích trong công việc, con đường tài vận được cải thiện xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Những người tuổi Tỵ sẽ có khoảng thời gian cực may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt, với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được một nửa của cuộc đời mình.

Tỵ có hũ vàng hũ bạc chất đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ăn kinh doanh trong thời điểm này chốt đơn mỏi tay, thu nhập chạm đỉnh. Những người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thăng tiến, vận trình hanh thông. Trong thời điểm điểm hoàng kim này, người tuổi Tỵ cầu gì được nấy, đắc tài đắc lộc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm