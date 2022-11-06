Phụ nữ có 3 chỗ này càng thon gọn thì số mệnh càng tốt, HẬU VẬN NHƯ Ý, khí chất hơn người

Chẳng phải tự nhiên mà các cụ có câu “đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà” âu cũng là do thời gian quan sát và đúc kết ra. Thực ra nếu nói phụ nữ miệng rộng tan hoang cửa nhà, không làm được gì thì cũng khá sai lầm, bởi phụ nữ miệng rộng thực chất chỉ là chi tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm thôi. Chứ thực ra họ cũng làm ăn được lắm chứ.

Những người có môi anh đào thường được sinh ra trong gia đình không phú cũng quý, họ ít khi phải chịu cảnh bần hàn cơ cực. Đã thế, họ còn chịu thương chịu khó, không sợ khổ, có chí cầu tiến lại thêm cái miệng “ngọt như mía lùi” nên chẳng bao giờ sống thiếu. Từ 25 – 30 là thời điểm cuộc sống vật chất được định hình, luôn tiền đầy ví, hết lại có.

Cổ nhân cũng nhận thấy rằng những người có môi anh đào đã kiếm tiền tốt lại còn quản lý tiền bạc giỏi. Nói chung, họ mang lại phúc khí cho gia đình, chồng con trong gia đình nên trong gia đình quan lại ngày xưa, đây là yếu tố đầu tiên để kén dâu cho con.

Đây cũng là lúc phúc khí của họ bắt đầu bước vào giai đoạn vượng phát. Nên đây là độ tuổi cực kỳ thích hợp để thành gia lập thất. 35 – 40 phụ nữ môi anh đào sẽ có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp đi tới đỉnh cao được chồng chiều chuộng.

Phụ nữ có bàn tay nhỏ

Phụ nữ có bàn tay nhỏ chính là bàn tay tụ tài. Người Trung Hoa xưa vẫn có câu “tay to ôm cỏ, tay nhỏ ôm tiền”, nếu bạn để ý thì có thể thấy chính những người tay không đụng một giọt nước, bàn tay tới ngón tay nhỏ xinh mới là người giàu có. Còn tay to thì chỉ chuyên lao động chân tay, tiền nào có được bao nhiêu đâu.

Bởi vậy, từ xưa người Trung Hoa đã xem phụ nữ có bàn tay nhỏ, da dẻ hồng hào không khô hay lộ ra gân xanh là người vợ mẫu mực, mẹ hiền vợ đảm rồi. Bởi, theo họ người có bàn tay càng to, ngón tay càng lớn thì khả năng quản lý tài chính càng không tốt.

Những người có bàn tay nhỏ còn có tính tình dễ chịu, biết kính trên nhường dưới, không bao giờ nói lại mẹ chồng hay to tiếng với chồng. Thế nên, gia đình họ bao giờ cũng êm ấm, hạnh phúc. Còn trong phong thủy thì đây là kiểu người biết trân trọng đồng tiền, lúc nào cũng có khao khát làm giàu, có tham vọng.

Tuy nhiên, vì là người biết kính trên nhường dưới nên họ thường lui về phía sau một lòng ủng hộ chồng, không bao giờ cản trở hay chê trách, chồng có thất bại cũng luôn một lòng ủng hộ. Họ đến và sống với chồng bằng cái nghĩa nên dù sau này thành công, giàu có, biệt thự to oành, nhà lầu xe hơi không thiếu nhưng chồng vẫn một lòng với vợ. Nói chung, kiểu phụ nữ biết thông cảm, đồng cam cộng khổ với chồng này cực kì được lòng cả gia đình chồng.

Phụ nữ chân nhỏ

Trong tướng số xem những người có bàn chân nhỏ xinh là người có thể hấp thu hết tất cả “tinh hoa nhật nguyệt” mang tới phúc khí cho bản thân và những người xung quanh. Theo tử vi, chỉ những người phụ nữ có bàn chân nhỏ mới thực sự nhận được lộc trời ban, chẳng bao giờ phải sống thiếu thốn về vật chất. Đó cũng là lý do vì sao mà ngỳ xưa, các cụ rất thích để con cháu theo tục bó chân bởi chân càng nhỏ càng nhiều phúc mà.

Những người này từ 20 trở đi sẽ bắt đầu đương đầu với phong ba, họ hợp với việc làm kinh doanh buôn bán. Nhưng nhờ phúc trời ban nên luôn được quý nhân phù trợ, khó khăn tới mấy cũng hóa hư vô. Đến 40 tuổi, phụ nữ sẽ giữ được chỗ đứng nhất định trên thương trường.

Tuy nhiên, có không ít phụ nữ chọn cách hy sinh, với người nhà chồng con họ chưa bao giờ so đo. Nhưng cũng chính tính cách hào phóng này mà tiền mới sinh tiền. Càng về già, những người này càng giàu, tài sản tiêu ba đời không hết, con cái được hưởng phúc, gặp dữ hóa lành. Nói chung, phụ nữ mà có chân nhỏ thì vượng tài vượng lộc, đến cả con cháu cũng được thừa hưởng phúc khí đó mà “thơm lây”.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.