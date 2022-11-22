PHẬT BÀ soi đường, SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này đúng khuya nay (22/11), hỷ sự chờ trước ngõ, tin vui ồ ạt kéo đến, tiền tài bày ra trước mắt, đời sau an khang thịnh vượng, tình - tiền viên mãn vô biên

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày được Chính Ấn nâng đỡ hôm nay. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng tốt với người làm lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện khả năng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. Nhờ người trong cuộc biết chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau mà mối quan hệ tình cảm mới giữ được sự hài hoà. Người độc thân với những nỗ lực tìm kiếm tình yêu không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tìm được người ưng ý.

Những cơ hội như vậy là rất đáng quý, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy hãy mạnh dạn thử thách bản thân, đặt ra những đích đến tham vọng hơn.

Tý có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày được Chính Ấn nâng đỡ hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý có không ít cơ hội thăng tiến trong ngày. Bản mệnh có thể sẽ nhận được lời mời tham gia vào dự án mới, chớ vội vàng mà hãy có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Với người làm ăn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Hãy tận dụng khả năng giao tiếp của mình, bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, giúp việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Nhân duyên vượng đem lại cho người độc thân những cơ hội tìm hiểu với đối tượng phù hợp. Cuộc sống vợ chồng tìm được tiếng nói chung sau khoảng thời gian tranh cãi, hiểu lầm liên tục.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Ấn sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người tuổi Tỵ. Do đó, bạn đón nhận mọi việc với thái độ tích cực và vui vẻ, nhờ thế bạn cũng đưa quyết định mọi thứ dễ dàng hơn, làm việc cũng đạt được hiệu quả hơn hơn.

Chỉ cần bản mệnh chủ động vượt ra khỏi vòng tròn an toàn của bản thân thì sẽ trải nghiệm những điều mới mẻ và tốt đẹp vô cùng. Vốn dĩ cơ hội để bạn phát triển vẫn luôn có, chỉ là trước đó bạn khá dè dặt và lo lắng nhiều điều nên mới để vuột mất thời cơ rất đáng tiếc. Nhưng trong ngày thứ 3 này thì hãy nhanh tay nắm lấy cơ hội nhé.

Hỏa sinh Thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để đôi bên cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Chính Ấn sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo