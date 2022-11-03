Phật Bà hiển linh: 3 tuổi hóa nguy thành an, may mắn ngập tràn, có quý nhân tương trợ, chuyện gì cũng hóa dữ thành lành trong 5 ngày tới (4-8/11)

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 20:20

Những con giáp này được dự báo ngập tràn may mắn, có sự hậu thuẫn của quý nhân nên trong 5 ngày tới mọi sự hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Tuất

Phật Bà hiển linh: 3 tuổi hóa nguy thành an, may mắn ngập tràn, có quý nhân tương trợ, chuyện gì cũng hóa dữ thành lành trong 5 ngày tới (4-8/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Trâu dễ giàu có đổi đời trong 5 ngày tới (4-8/11),  nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Thường ngày bạn có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi khi bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Sửu lại rất mạnh mẽ và sở hữu tiềm năng vô hạn.

Bạn luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân. Tập trung làm tốt công việc của mình, con giáp này có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong 5 ngày tới (4-8/11) được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Mão

Phật Bà hiển linh: 3 tuổi hóa nguy thành an, may mắn ngập tràn, có quý nhân tương trợ, chuyện gì cũng hóa dữ thành lành trong 5 ngày tới (4-8/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mão dù phải trải qua khó khăn nhưng hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Bản mệnh nên giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài ta lời bàn ra tán vào của người khác. Nếu Mão cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Phương diện tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực khi Mão tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Tuy có vất vả nhưng nếu hoàn thành thì cuộc sống của Mão sẽ sang trang.

5 ngày tới (4-8/11), nếu Mão quyết tâm làm việc thì thành công nằm trong tầm tay. Khi đứng trước khó khăn hay cơ thì Mão nên mạnh dạn tiến bước và tin tưởng vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Dậu

Phật Bà hiển linh: 3 tuổi hóa nguy thành an, may mắn ngập tràn, có quý nhân tương trợ, chuyện gì cũng hóa dữ thành lành trong 5 ngày tới (4-8/11) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những người tuổi Dậu bắt đầu từ 5 ngày tới (4-8/11) sẽ đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc hanh thông. Có thể nói, người tuổi này dù làm việc trong lĩnh vực gì mọi việc cũng suôn sẻ như mong đợi, cơ hội thăng quan tiến chức trong tầm tay.

Thêm vào đó, vận trình không ngừng tăng tiến, người tuổi Dậu còn được bạn bè chủ động mang đến cho cơ hội làm ăn tốt. Phúc khí vượng giúp tài lộc thịnh vượng, không điều gì có thể ngăn của cải đến với những chú Gà. Nếu biết lắng nghe những lời góp ý của người khác và tiếp thu có chọn lọc, người tuổi Dậu hứa hẹn sẽ tạo nên được bước đột phá, ngày càng rủng rỉnh tiền bạc.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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