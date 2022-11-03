Tử vi dự đoán 3 con giáp khai mở vận may, vơ vét hết lộc lá thiên hạ, giàu ú ụ trong 10 ngày tới (4-13/11)

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 15:40

3 con giáp sau đây được dự đoán sẽ gặp may mắn liên tục, tiền dồn thành núi, giàu nứt đổ vách trong 10 ngày tới.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi dự đoán 3 con giáp khai mở vận may, vơ vét hết lộc lá thiên hạ, giàu ú ụ trong 10 ngày tới (4-13/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian 10 ngày tới (4-13/11) họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi dự đoán 3 con giáp khai mở vận may, vơ vét hết lộc lá thiên hạ, giàu ú ụ trong 10 ngày tới (4-13/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ trong 10 ngày tới chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong 10 ngày tới (4-13/11) được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi dự đoán 3 con giáp khai mở vận may, vơ vét hết lộc lá thiên hạ, giàu ú ụ trong 10 ngày tới (4-13/11) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Bắt đầu từ 10 ngày tới (4-13/11) tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm. 

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