3 tuổi là cỗ máy in tiền trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, số mệnh vương giả, tiền về như nước, vận trình vượng phát, làm đâu thắng đó

Tử vi dự báo rằng người kinh doanh hay làm tự do đều có thể gặp may mắn trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần. Đây là cơ hội phát tài cho người tuổi Tỵ. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này càng về cuối năm càng thuận lợi, tiền bạc không ngừng kéo đến. Con giáp này có điềm áo trúng thưởng hoặc làm ăn trúng lớn.

Tuổi Tỵ là người lanh lợi, thông minh trong công việc. Con giáp này làm gì cũng cẩn thận, chu đáo. Họ không thích kiểu làm qua loa cho có mà muốn làm việc gì cũng phải đâu ra đấy.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng thăng tiến. Các cặp đôi sẽ có thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới. Người có gia đình có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 tháng cuối năm Nhâm Dần tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

ạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet



Người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.