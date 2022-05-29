Nửa đầu tháng 5 âm lịch: Top 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, bản mệnh ngồi trên đống vàng, hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng tiến, đào hoa vượng sắc

Tam Hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình.

Chuyện tình cảm cũng rộng mở nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ. Người độc thân không khó để tìm được mối duyên ưng ý nếu chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã.

Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ. Ngoài ra bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn nên hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, triển khai dự án mới…

Sức khỏe của người tuổi Mão khá tốt. Bạn không quá lo buồn về những điều phải đối mặt nhờ có tinh thần lạc quan, tích cực. Hơn nữa, bạn biết quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Hãy luôn dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ để cơ thể luôn ở trong trạng thái lý tưởng.

Tam Hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, dễ thành công, cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao.

Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé.

Trên phương diện tài lộc, mọi việc tiến triển đều đều. Các mối đầu tư trước đó của bạn dần thu được lợi nhuận nhất định. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định. Thậm chí, đôi bên có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô hợp tác.

Con đường tình duyên của người tuổi Tỵ xuất hiện những điểm sáng đáng kể. Đặc biệt, người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người hợp ý. Người độc thân với tính tình cởi mở và những thành tích cao trong công việc rất dễ trở nên nổi bật trong mắt người khác giới. Không cần đến người thân quen giới thiệu, tự bạn cũng có thể gặ được những đối tượng khá triển vọng.

Trên phương diện tài lộc, mọi việc tiến triển đều đều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lục Hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ. Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỉ lệ thành công rất cao.

Vận khí đương lên, bạn cần tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Chỉ cần bản mệnh cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Dù vậy, Ngọ vẫn cần lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo khiến vận may tan biến sẽ rất dễ hỏng việc.

Việc hợp tác làm ăn cũng có lợi trong nửa đầu tháng 6 này. Bạn nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn. Khi có đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn cũng có thể tiếp tục đầu tư hoặc bồi dưỡng cho bản thân để biết thêm nhiều kiến thức mới hữu ích, phục vụ tương lai.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể do được Bách Việt chủ đào hoa soi chiếu. Bạn trở nên nổi bật trong mắt người khác giới nên nhận được nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu. Nếu có con mắt nhìn người chính xác, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp phát triển lâu dài.

Lục Hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo